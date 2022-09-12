Александр Авдеев пообещал продолжить «хозяйственную повестку» во Владимирской области

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Александр Авдеев избавился от приставки врио и дал свою первую пресс-конференцию в статусе губернатора. Он отметил, что в ближайшее время в «белом доме» в соответствии с законом будет сформировано правительство. Кроме того, в ближайшие две-три недели ожидаются кадровые перестановки. Хотя они и не будут радикальными, новые лица в команде губернатора появятся.

Что касается дальнейшего курса, то он не изменится - «как была хозяйственная повестка, такой она и будет».

- Вопрос газификации, строительство и ремонт школ, дорог, улучшение ситуации в здравоохранении никуда не исчезли. Все будет реализовываться в соответствии с теми пожеланиями и требованиями, которые люди формулировали и будут формулировать. Предвыборная кампания закончилась, но проблемы остались, - отметил Александр Авдеев.

Сейчас на первый план выйдут вопросы, связанные с отопительным сезоном и подготовкой к зиме. Также идет подготовка бюджета.

Ну и, конечно, никто не забывает о долгосрочных проектах — строительство северного обхода, модернизация котельных и системы водоснабжения, открытие медицинского факультета, создание особых экономических зон. В приоритете и создание новых рабочих мест. Планка поставлена высокая — 18 тысяч новых работников за пять лет.

- Речь идет о заявках от инвесторов, которые при реализации этих проектов планируют создать такое количество рабочих мест. Я не берусь утверждать, что все заявленные проекты сможем реализовать в тех объемах, которые есть. Но 18 тысяч рабочих мест – это планка, к которой мы идем. Это не для красного словца, это для ориентира моих коллег к тем показателям, к которым мы должны двигаться. А вот если мы не достигаем этих результатов, то последуют выводы, в том числе и кадровые, – подчеркнул глава региона.

Ну, а в ближайших планах губернатора — небольшой отпуск. В конце сентября Александр Авдеев на десять дней уедет из Владимирской области, чтобы сделать передышку. Куда именно поедет губернатор, неизвестно. Но пообещал, что недалеко.

КСТАТИ

Кто поедет в Совет Федерации от Владимирской области, до сих пор неизвестно. Решение должны принять до конца недели. Напомним, что на должность претендуют мэр Владимира Андрей Шохин, председатель Законодательного Собрания Владимир Киселев и глава Коврова Елена Фомина.

СКАЗАНО

Губернатор Александр Авдеев (о согласовании заместителей с Законодательным Собранием):

- Иногда полезно походить с приставкой врио, я же ходил и ничего. Да и заместители мои работают. Они однозначно будут согласовываться.