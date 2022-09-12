Лапшевик, ежики-корежики и бабушкин каравай: что войдет в «Кулинарные сказки» Владимирской области

Ежики-корежики. Фото с сайта Ассоциации кулинаров Владимирской области.

Владимирская ассоциация кулинаров проводит конкурс лучших рецептов любимых и традиционных семейных блюд «Кулинарные сказки Владимирской области».

Организаторы говорят, что сегодня на столе современной семьи все реже можно встретить «бабушкины пироги и борщ», все чаще - полуфабрикаты из магазина или готовые блюда, доставленные из кафе.

- Проект «Кулинарные сказки Владимирской области» - это возможность восполнить возникающий пробел во внутрисемейных отношениях, напомнить взрослым о том, что воспитание – это не только проверка дневников и покупка подарков, продемонстрировать детям, что общение со взрослыми может быть интересным и вкусным, - отмечают во Владимирской ассоциации кулинаров.

Жители региона на протяжении нескольких месяцев присылали рецепты любимых блюд. В итоге на конкурс представили 91 блюдо. Здесь и супы, и горячее, и салаты, и выпечка, и закуски. От разнообразия блюд разбегаются глаза, а от их изображения текут слюнки. Многие рецепты, что ценно, содержат семейные истории.

Немецкий пирог "Ривель Кухен". Фото с сайта Ассоциации кулинаров Владимирской области.

Например, Кристина Евдокимова предлагает приготовить «Крискины сырные палочки». Девушка объясняет, что родилась в год крысы, и с детства любит сыр. Однажды попробовав жареный сыр, она полюбила это блюдо, и теперь всей семьей часто его готовит.

Другой участник Егор Евдокимов представил рецепт панкейков.

- С детства у нас в семье любят блины. Мой прадедушка работал на хлебозаводе, и муки у нас дома всегда было много. По наследству от прадеда моей бабушке достался и рецепт блинов. Но однажды летом мы с бабушкой решили рецепт немного изменить, у нас получились очень вкусные панкейки, а со свежей клубникой и шоколадной пастой они стали у нас с сестрой любимым блюдом. Теперь по выходным мы его сами делаем для мамы с папой, - рассказывает семейную историю Егор.

Таисия Вавина поделилась рецептом «Отличных» бутербродов, которые появились благодаря ее рождению.

- После приезда из роддома нужно было быстро накрыть стол для гостей. А чтобы сделать пиццу, у мамы не было муки и многих ингредиентов. А вот хлеба было целых 2 батона. Также в холодильнике нашлись нехитрые продукты – сосиски, сырок, помидор. Так мама и сделала горячие и быстрые бутерброды. Гости оценили их на «отлично». Отсюда и их название, - пишет участница.

Некоторые рецепты приехали во Владимир из других стран. Например, рецепт «Аварский хинкал» передал Асият Клеймуш дедушка из Дагестана, а рецепт пирога «Ривель Кухен» передаётся уже несколько поколений от немецких предков Тимофея Киселя.

33 рецепта, набравшие наибольшее количество голосов, войдут в электронную книгу семейных рецептов «Кулинарные сказки Владимирской области». Итоги конкурса подведут 26 сентября.

Рыбный обед. Фото с сайта Ассоциации кулинаров Владимирской области.

Планируется, что презентация книги с участием победителей со всей области состоится 20 октября в Международный день повара во Владимире в парк-отеле «Вознесенская слобода». Каждый участник получит диплом, памятные призы и сможет продегустировать блюда-победители.

На сегодняшний день лидируют: «Аварский хинкал», за который проголосовали 244 раза, «Заливной сметанно-вишневый пирог», за который отдали 175 голосов, тройку лидеров замыкает пасхальные куличики (172 голоса).

КОНКРЕТНО

Отдать свой голос можно на официальном сайте Ассоциации кулинаров Владимирской области.