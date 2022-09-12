Владимирцы жалуются на могучие заросли американского клена

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

На днях к нам в редакцию обратилась Валентина Федоровна Авдеева — старожил города, на глазах которой рос современный Владимир. Женщина пожаловалась на то, что сразу несколько периферийных улиц столицы региона превратились в «джунгли» изамериканского клена.

Забытый пруд в зарослях

Отец Валентины Авдеевой был железнодорожником, и семья жила в одном из домов на улочке вдоль линии «Москва — Нижний Новгород». Сейчас эта улочка так и именуется - «194 километр», а стоящие на них дома называли «железнодорожными будками». Позднее, когда вокруг началось промышленное строительство, семью отселили в многоэтажку на Суздальском проспекте, а любимые места, где прошли детство, юность и молодость Валентины, начали приходить в упадок.

- Когда-то вместо нынешней мебельной фабрики был склад торфа, а к нему подводила железнодорожная ветка, сейчас ее уже нет, - объясняет моя собеседница, стоя у дома №100 по улице Большая Нижегородская. - Теперь все вокруг заросло американским кленом.

Мало кто знает, но фактически в промзоне — по дороге, ведущей к ТЭЦ, действительно сохранилось несколько жилых домов, причем многоквартирных. Как правило, это бывшие общежития ТЭЦ и железнодорожников. Вокруг действительно высятся нескончаемые кусты американского клена — растения, которое мы часто наблюдаем в промзонах то тут, то там. По словам Валентины Авдеевой, клен этот вреден, так как вызывает аллергию.

- А вот здесь находится пруд, из которого в детстве мы пили воду, - продолжает «экскурсию» Валентина Федоровна, показывая на заросший ряской, камышами и тем же американским кленом водоем, едва виднеющийся из-за кустов. Он тоже находится у дома №100, но на картах не обозначен.

Авдеева вспоминает, что в былые годы пруд был в два-три раза больше нынешнего, а излишки воды стекали в отводной канал, проходящий под железной дорогой. Этот канал сохранился до сих пор.

Конечная точка «экскурсии» по зарослям — платформа станции «Автоприбор», вокруг которого также немало зарослей американского клена.

- В былые годы здесь был чистый водоем, на котором мы катались на лодках. Называли его «Клин». А на месте ТЭЦ был аэродром. Отсюда до самого вокзала простирались огороды железнодорожников, где люди не только сажали растения, но и держали скот, рядом устраивали сенокосы, - вздыхает собеседница.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

«Денег нет»

В 2016 году, когда американского клена стало слишком много, Валентина Федоровна отправилась по инстанциям: она писала письма в мэрию по поводу зарослей, а также ратовала за очистку и восстановление «стертого» с карт пруда, в котором еще бьют ключи.

Сперва в ответе за подписью главы Управления по охране окружающей среды Сергея Сухопарова говорилось, что финансирование мероприятий по очистке водоема у дома №100 по улице Большая Нижегородская на 2016 год не предусмотрено, но они возможны на 2017 год.

В следующем году Сергей Сухопаров вовсе отписался, что «сведений о наличии водных объектов у мебельной фабрики нет», а по поводу американского клена ответил, что опасности для города американский клен («клен ясенелистный») не представляет.

Впрочем, в 2016 году от руководителя Госинспекции административно-технического надзора Валентине Авдеевой поступил ответ, что ее информация подтвердилась, и в мэрию даже внесено представление. Однако заключение было такое же: денег в городской казне не предусмотрено, ждите.

Уже в 2019 году Авдеевой пришел ответ уже от замглавы Владимира Сергея Литвинкина. Увы, ответ не содержал ничего нового: с американским кленом борьбы не будет, а денег не предусмотрено. По словам Валентины Федоровны, Литвинкин обещал лично встретиться с ней на месте, но она напрасно прождала его несколько часов.

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С тех пор дело с мертвой точки не сдвинулось. Теперь женщина намерена дойти до администрации Владимирской области и лично главы региона Александра Авдеева — если получится.

Вырубка не поможет

В Управлении Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям рассказали, что американский клен действительно не такое безобидное растение, как многие считают, так что основания для опасения на самом деле имеются.

- Клен американский — листопадное дерево родом из Северной Америки, широко распространен на территории России. Ранее он использовался для озеленения парков и скверов, - объяснила официальный представитель ведомства Аракся Аракелян.

При этом оказалось, что это растение растет невероятно быстро и устойчиво к неблагоприятным условиям обитания, а распространяется просто самосевом.

- Пыльца в период весеннего цветения клена распространяется ветром на большие расстояния и является аллергеном. Одним из эффективных методов уничтожения дерева является его выкорчевывание. Вырубка ведет лишь к увеличению порослевого возобновления, а значит и семенной продуктивности, - добавили в региональном Управлении Россельхознадзора.

В ведомстве отметили, что хотя американский клен действительно способен захватывать новые территории, «карантинным объектом» он все-таки не является. Проще говоря — особой опасности специалисты в нем не видят, если, конечно, вы не аллергик.

Мы попросили прокомментировать ситуацию мэрию Владимира. Там пообещали изучить ситуацию и ответить в самое ближайшее время.