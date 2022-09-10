Владимирцы сыграют в лото «по-чеховски» и примут участие в дуэли на мечах

Фото Областной библиотеки для детей и молодежи.

Уже сегодня на улице Георгиевской в режиме нон-стоп (с 12 до 21 часа) будут проходить викторины, мастер-классы, игры и выставки, встречи с интересными людьми, выступления музыкальных коллективов и показательные выступления спортсменов.

По традиции, на фестивале будут работать пять цветных площадок: зеленая творческая, красная музыкальная, оранжевая библиотечная, желтая лекционная, синяя спортивная.

Программа фестиваля составлена так, чтобы каждый школьник, студент и взрослый нашел для себя что-то интересное, весело и с пользой провел выходной день.

Оранжевая площадка

В течение всего дня здесь можно будет записаться в Областную библиотеку для детей и молодежи, поиграть в игры к 210-летию со дня Бородинского сражения, пройти городской квест.

Кроме того, гостям предложат сыграть в лото «по-чеховски», где игроки будут использовать атрибуты настоящего лото времен писателя, а также оригинальные названия цифр. Каждая цифра лото предполагает ответ на вопрос по произведениям Антона Павловича.

А еще владимирцев ждут мастер-классы по росписи бумажных тарелок в стиле гжель, изготовлению украшений бисером, бусинами, вышивкой в стиле бохо, росписи деревянных ложек в стиле хохлома.

Фото Областной библиотеки для детей и молодежи.

Желтая площадка

На этой площадке пройдут разные лекции. Косметолог-дерматолог ответит на вопросы о здоровье, организатор пространства расскажет об основных принципах «расхламления» и о поддержании порядка в доме. «Фея варенья» расскажет о сладких рецептах лакомства из ягод и проведет небольшую дегустацию.

Представитель владимирского отряда «ЛизаАлерт» расскажет о правилах безопасности, фотограф Екатерина Воскресенская познакомит с основами фотографии и научит, как стать моделью. Ну и в завершении работы площадки для гостей выступит инструктор по йоге.

Зеленая площадка

Иммерсивный театр «Солнечная сказка» покажет детям спектакль, во время которого ребята смогут стать его героями. После этого маленькие гости познакомятся с народными песнями, вспомнят русско-народные сказки, поиграют в давно забытые игры.

Не обойдется и без мастер-классов. Детям предложат полепить из соленого теста, создать русскую народную куклу «Зайчик на пальчик», нарисовать картины пастелью и потанцевать.

Здесь же пройдет выставка фотохудожника из Москвы Юлии Беловой «Здесь русский дух».

Синяя площадка

Площадка начнет свою работу с показательного выступления кинолога Росгвардии, продолжится чемпионатом по шашкам и армрестлингу, мастер-классом по боксу, игрой в твистер.

Также гостям предложат познакомиться с рыцарским спортом и попробовать себя в дуэли на мечах, поучаствовать в мастер-классе по ирландским танцам и алтимат фрисби. А еще здесь покажут оборудование для установки причин пожара.

Красная площадка

И, конечно же, не обойдется без музыки. Владимирцев ждет выступление акустического дуэта «Инок-И», поп-панк группы «Аймсори», групп «ОднаНочь», «Агидель», «Rock’n’bell».

Порадует гостей «Студия африканских барабанов YANKADI и друзья». Африканские мотивы прозвучат в исполнении потомственного барабанщика из Гвинеи Калю Куэтэ. А еще зрителей научат играть на джембе. Также к выступлению присоединится «Ulula Tribe» — коллектив, исполняющий танцы American Tribal Sryle.

Фото Областной библиотеки для детей и молодежи.

Заключительным аккордом станет акустическое выступление главной рок-блюз-этно-панк-рэп-группы города Владимира «Рекорд Оркестр».