Александр Авдеев одним из первых проголосовал на досрочных выборах губернатора Владимирской области

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9 сентября во Владимирской области открылись 982 избирательных участка, три из них – в местах временного нахождения избирателей: Областной клинической больнице, больнице скорой медицинской помощи города Владимира и центральной городской больнице города Коврова.

Голосование продлится в течение трёх дней – 9, 10 и 11 сентября. Жители региона смогут отдать свой голос за одного из пяти кандидатов на пост губернатора: Александр Авдеев («Единая Россия»), Антон Сидорко (КПРФ), Сергей Корнишов (ЛДПР), Сергей Бирюков («Справедливая Россия») и Александр Субботин («Партия Роста»). Также во Владимирской области завершаются 35 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления, в которых принимают участие 445 кандидатов. 11 сентября после закрытия всех избирательных участков в 20.00 начнется подсчёт голосов.

Глава региона Александр Авдеев вместе с супругой в первый день голосования исполнил свой гражданский долг на участке, расположенном в средней общеобразовательной школе в селе Сновицы Суздальского района.

«Выборы – это про доверие и про будущее. Приняв участие в голосовании, приняв решение, человек выбирает, как область будет развиваться в будущем. И в зависимости от результатов, мы поймём, насколько консолидировано общество, насколько жители доверяют выбранному курсу или требуются перемены. И невозможно это сделать без доверия. Если избиратель доверяет кандидату, то голосование это покажет», – прокомментировал Александр Авдеев.

Он также оценил ход прошедшей избирательной кампании. Она прошла спокойно, без конфликтов. «Все кандидаты переживают за будущее области. Это покажут результаты голосования. Последнее слово за избирателями», – отметил глава региона.

Напомним, что проголосовать можно на своем избирательном участке. Найти его помогут специальные цифровые сервисы на сайте облизбиркома и ЦИК России. Там же можно проверить факт подачи заявления о голосовании по месту нахождения, узнать о результатах выборов. Телефонная горячая линия облизбиркома – +7(4922)52-37-02 – будет работать все три дня голосования с 8.00 до 20.00.