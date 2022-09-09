На владимирский полумарафон «Золотые ворота» приедут бегуны из 106 городов

Фото с сайта администрации города Владимира.

10 сентября в областном центре пройдет полумарафон «Золотые ворота». Соревнования по бегу пройдут уже в шестой раз и соберут рекордное количество участников.

150 тысяч рублей на шесть человек

- Пока на полумарафон зарегистрировалось около 1700 человек из 106 городов страны и 31 региона. С каждым годом география расширяется, например, в прошлом году к нам приезжали участники из 65 городов. Свободные места еще есть, если они останутся таковыми в день соревнований, то выкупить слот можно будет на месте, - рассказал начальник городского управления по физкультуре, спорту и молодежной политике Марат Мангушев.

По традиции, участникам предложат несколько дистанций в зависимости от возраста. 300 метров предложат пробежать детям от 4 до 7 лет, 600 метров — детям от 8 до 11 лет. Ребята от 12 лет преодолеют дистанцию в три километра, 10 километров пробегут подростки от 16 и старше. Ну и, наконец, самая сложная дистанция в 21,1 километра предлагают пробежать мужчинам и женщинам старше 18 лет. Начало забегов — в 9.30.

Трасса не самая простая — маршрут пролегает через исторический центр города, а значит стоит подготовиться к перепадам высот на холмах.

- Когда я в первый раз участвовала в марафоне, то была в шоке от такой непростой трассы, с такими крутыми горками. Знаю, что многие новички, которые хотят испытать свои силы, отказываются бежать в первый раз во Владимире, именно из-за сложной трассы, - смеется четырехкратный победитель владимирского полумарафона, чемпионка России Наталья Волгина. - Тем не менее, приятно, что с каждым годом участников становится все больше. Знаю, что приедут сильные бегуны из Москвы и Ярославля. Жду достойных конкурентов из числа молодежи.

Для участников соревнований будут созданы все условия. Профессиональные массажисты разогреют мышцы перед стартом и разомнут тело после забега, будет работать полевая кухня с горячим чаем. Кроме того, участники забега смогут оставить своих детей в специальном клубе, где ребят будут развлекать аниматоры.

Ну и, конечно же, призовой фонд. В этом году он составляет 150 тысяч рублей.

- Номинируются три первых места в забеге на 21,1 километра для женщин и мужчин отдельно. Победитель забега кроме медали получит 40 тысяч рублей, за второе место положено 20 тысяч рублей, за третье — 15 тысяч рублей. Детям будем дарить символ соревнований — плюшевого львенка по имени Чемпи, - рассказал Марат Мангушев.

Львенка Чемпи получат дети-победители полумарафона. Фото: Виктория СУХОВА

Интерактивные площадки и бесплатные экскурсии

Рядовые владимирцы тоже смогут принять участие в празднике, но только в роли зрителей. С 9 часов в центре развернется спортивный городок, где будут работать множество бесплатных интерактивных площадок.

Например, клуб «Атмосфера» устроит для всех желающих разминку, проведет танцевальный мастер-класс и веселые старты для детей, а также предложит провести анализ состава тела.

- Будет работать большая детская зона с играми, мастер-классами, аквагримом. Также гости смогут поиграть в настольный хоккей, гольф. Наши партнеры приготовят разнообразные спортивные зоны, в палатке киберспорта можно будет примерить очки виртуальной реальности. Ну и, конечно же, для гостей и участников выступят владимирские артисты, - рассказала заместитель начальника городского управления по физкультуре, спорту и молодежной политике Елена Корнева.

Также во второй половине дня можно будет принять участие в бесплатной экскурсии по городу. Профессиональные экскурсоводы пригласят гостей прогуляться по Патриаршему саду, а также по центральной части города. Если вы хотите принять участие в экскурсии, необходимо оставить заполнить форму.

Транспорт поедет в объезд

С 9 до 16 часов вводится ограничение движения всех видов транспорта по улицам Дворянской, Большой Московской и Большой Нижегородской на участке от ул. Студеная гора до площади Фрунзе. Также на это время будут изменены маршруты движения общественного транспорта, следующего через центральную часть города.

Троллейбусы:

№ 1 - ул.Фатьянова - ул.Чайковского - пр-кт Строителей - ул.Горького - ул.Мира - театр «Разгуляй».

№ 2 - движение приостанавливается.

№ 5 - ул.Фатьянова - ул.Чайковского - пр-кт Строителей - ул.Мира - ул.Усти на Лабе — Вокзал.

№ 7 - пр-кт Ленина - ул.Чайковского - пр-кт Строителей - ул.Мира — ВЭМЗ.

№ 8 - движение приостанавливается.

Автобусы:

№№ 12С, 15, 22, 25, 26С на участке от остановки «Студеная гора» до остановки «Площадь Фрунзе» будут следовать через «Политехнический колледж» - ул. Передний Боровок - Воронцовский переулок - Стадион «Лыбедь».

№№ 1С, 5 (внешнее кольцо), 6С, 17, 27, 36 на участке от остановки «Студеная гора» до остановки «ул. Луначарского» будут следовать через «Политехнический колледж» - ул. Передний Боровок.

Маршрут № 16С на участке от остановки «Студеная гора» до остановки «ул. Муромская» будет следовать через «Политехнический колледж» - ул. Передний Боровок.

№ 28 на участке от остановки «Студеная гора» до остановки «Владимирский юридический институт» будет следовать через «Политехнический колледж» - ул. Передний Боровок - Воронцовский переулок - Стадион «Лыбедь».

№ 33С на участке от остановки «Студеная гора» до остановки «Областная администрация» будет следовать через «Политехнический колледж».

Остальные маршруты общественного транспорта следуют без изменений.