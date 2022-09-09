Владимирская область в десятый раз выберет своего «Народного участкового»

Народный участковый Иван Пряхин стал лучшим в области в 2021 году. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Конкурс на звание самого народного участкового МВД России и «Комсомольская правда» проводят с 2013 года. Жители страны выбирают лучшего из лучших среди сотрудников службы участковых полиции на уровне регионов, после чего они борются между собой за звание лучшего в России.

Определение кандидатов

Управление МВД России по Владимирской области официально объявило о том, что 11 сентября в регионе будет дан старт первому этапу конкурса «Народный участковый-2022».

- В настоящее время список участников формируется на местах, и с воскресенья жители смогут проголосовать за наиболее понравившегося участника, - рассказали в отделе информации и общественных связей регионального главка полиции.

Иными словами, сейчас отделы полиции городов и районов Владимирской области заканчивают формирование списков участников, как правило — каждый отдел выставляет двух или трех претендентов, краткую информацию о которых можно будет узнать непосредственно на странице голосования.

Впрочем, УМВД России по городу Владимиру уже заранее определилось со своими участниками, которые поборются за титул «самого народного» в нынешнем году.

Областной центр представят старший участковый, майор Максим Цепелев от главка полиции (Октябрьский район), старший участковый, майор Ренат Алеев от отдела №1 (по Ленинскому району), а также капитан Александр Грехов от отдела №3 (по Фрунзенскому району).

Кстати, некоторые из этих сотрудников ранее уже принимали участие в данном конкурсе в прежние годы.

История владимирского титула

Напомним, впервые это состязание состоялось в 2013 году. Тогда лучшим участковым Владимирской области стал Алексей Назаров из Меленковского района. В 2014 году титул перешел к Дмитрию Сазонову, который занимал на тот момент должность участкового в отделе полиции №3 (по Фрунзенскому району) Владимира. Сейчас Дмитрий возглавляет отделение полиции по микрорайонам Лесной и Оргтруд.

В 2015 году звание «самого народного» перешло к Дмитрию Кургузову из Селивановского района — впоследствии Дмитрий стал заместителем начальника районной полиции, а ныне вышел в отставку.

2016 год принес славу участковому из отдела №1 по городу Владимиру Александру Загоровскому. Тогда многие шутили, что победителей в конкурсе оказалось сразу два, так как Александр работал вместе со своей женой Полиной, которая тоже была участковым. Тот год одновременно стал и самым успешным для Владимирской области — тандем Александра и Полины Загоровских вышел в четверку финалистов на всероссийском этапе, до полной победы им не хватило совсем чуть-чуть.

В 2017 году титул «самого народного» остался во Владимире, причем опять вернулся во Фрунзенский район — его завоевал участковый Антон Головкин. Через год Антона на этом «посту» сменил коллега по отделу Илья Рыжов, ставший лучшим по итогам 2018 года. Не уступил отдел по Фрунзенскому району Владимира титул «народного» и в 2019 году — на этот раз лучшим из лучших стал Артем Хрисанфов.

В 2020 году «фрунзенцы» опять потеснили всю Владимирскую область — титул лучшего перешел к участковому Александру Коровину. Наконец, в 2021 году четырехлетнее безоговорочное лидерство у полицейских из Доброго оспорил участковый из Суздаля Иван Пряхин. Грамотный специалист, добрый семьянин и просто человек, отлично знающий свой родной уголок и его людей, не оставил владимирцев равнодушными и оказался «самым народным участковым Владимирской области-2021».

Кому именно Иван Пряхин передаст это звание в нынешнем году - решат сами жители Владимирской области.

КОНКРЕТНО

Первый этап голосования, на котором будут выбраны лучшие участковые городов и районов, пройдет с 11 по 20 сентября. Проголосовать можно будет на официальном сайте УМВД России по Владимирской области за кандидатов, которых выставят на конкурс отделы полиции.

Второй этап состязания состоится также в форме голосования на той же интернет-площадке с 7 по 16 октября — здесь победители районных этапов оспорят титул самого лучшего в регионе.

Третий, заключительный, Всероссийский этап конкурса «Самый народный участковый России-2022» будет проводиться с 1 по 10 ноября, голоса за любимого полицейского жители смогут отдать на сайте «Комсомольской правды».

Подведение итогов третьего этапа и объявление победителей состоится 17 ноября — в День службы участковых.