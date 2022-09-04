Сентябрьский звездопад: во Владимире выступят звезды 90-х

Группа "Стрелки". Фото: Михаил ФРОЛОВ

С наступлением холодов владимирцам предлагают сменить мероприятия в парках на концерты в уютных учреждениях культуры. «Комсомолка» подготовила подборку концертов, на которые уже можно купить билеты.

Вечная классика

9 сентября в Центре классической музыки состоится открытие сезона Владимирского камерного хора. Концерты хора проходили на лучших площадках Москвы и многих городов России: от Нижнего Новгорода и Ярославля, до Пскова и Тамбова. Коллективу рукоплескали: Болгария и Венгрия, Польша и Франция, Германия и Норвегия, Италия и Куба, Чили и США. В программе открытия прозвучат произведения русских композиторов, русская духовная музыка и обработки известных русских народных песен. Дирижер - Дмитрий Федоров. Начало концерта в 18.30. Цена билета — 350-450 рублей. Доступно по Пушкинской карте.

16 сентября здесь состоится концерт Городского духового оркестра "Русские самоцветы". В этот раз коллектив собрал в одной программе самые известные русские песни, народные и не только: «По муромской дорожке», «Барыня», «Очи черные», «Вдоль пор Питерской». В концерте примет участие Ансамбль мажореток, а также солистка Центра классической музыки Татьяна Прокушкина. Начало в 18.30. Цена билета — 250-350 рублей. Доступно по Пушкинской карте.

Татьяна Прокушина. Фото ЦКМ.

23 сентября зал Центра классической музыки наполнят волшебные звуки арфы. Все секреты этого инструмента слушателям раскроет арфистка Нина Куприянова. В программе - Гендель, Гранжани, Скарлатти, Глинка, Балакирев, Поссе, Рахманинов, Пэриш-Альварс. В концерте примут участие также солистка Татьяна Прокушкина и ансамбль перкуссионистов Владимирского Губернаторского симфонического оркестра "Vladimir Percussion Group". Начало концерта в 18.30. Цена билета — 350-450 рублей. Доступно по Пушкинской карте.

Московский государственный академический камерный хор.

30 сентября во Владимире выступит один из лучших и самых знаменитых хоровых коллективов России Московский государственный академический камерный хор. Репертуар Хора включает в себя произведения самых разных жанров: от народных песен до музыки современных композиторов, от барокко до популярных мюзиклов и опер. В концерте примет участие Ансамбль ударных инструментов Владимирского Губернаторского симфонического оркестра "Vladimir Percussion Group". Начало концерта в 18.00. Цена билета — 550 рублей. Доступно по Пушкинской карте.

Филармония и ОДК

14 сентября в Областном дворце культуры Московский театр «Школа современной пьесы» представит спектакль «Отщепенцы». Герои пьесы — юные оппозиционеры, протестующие против власти, которая кажется им жестокой и несправедливой. Они выходят на митинги, призывают к революции, разоблачают «кровавый режим». Начало в 19 часов. Цена билета — 500-800 рублей.

20 сентября в филармонии Государственный вокально-хореографический ансамбль «Русь» им. М.Н. Фирсова представит программу «Русь Владимирская». Это отражение характера, мудрости и красоты единого русского народа, обращение к глубинной национальной памяти россиян. Бережно сохраняя в своём творчестве весь колорит и богатство традиций Владимирской земли, артисты ансамбля гармонично соединяют его с песнями и танцами других областей и народов России. Начало в 18.30. Цена билета — 400-500 рублей. Доступно по Пушкинской карте.

Ансамбль Русь. Фото предоставлено филармонией.

22 сентября на сцене филармонии пройдет 12-й фестиваль Андрея Петрова «Вокзал для двоих». Сплоченная команда артистов, собранная из ярких звезд эстрады и музыкантов мирового уровня, а также музыкальное представление в сопровождении современного мультимедийного шоу, в котором свет, спецэффекты, видеоконтент помогут зрителям глубже окунуться в мир музыки Андрея Петрова. В программе: инструментальная музыка, песни и романсы из кинофильмов: «Берегись автомобиля», «Служебный роман», «О бедном гусаре замолвите слово», «Небеса обетованные», «Гараж», «Жестокий романс», «Осенний марафон» и другие. Начало в 18.30. Цена билета 400-500 рублей.

27 сентября (в 12 часов) и 28 сентября (в 10.30 и 13 часов) Музыкально-просветительский театр покажет спектакль по мотивам рассказа Константина Паустовского об известном норвежском композиторе Эдварде Григе. В историю норвежской девочки Дагни органично вплетаются нежные, ажурные мелодии Эдварда Грига. Сказка наполнена любовью к природе, музыке, людям. История учит умению быть терпеливым, трудолюбивым и выполнять данное обещание. Цена — 300 рублей.

Арт-холл

11 сентября на сцене выступит белорусский стендап-комик Ваня Усович. Свою юмористическую карьеру он начал в телевизионном шоу «Stand Up» на телеканале ТНТ. Довольно быстро стал популярным благодаря самобытным монологам и нетривиальной подаче. В 2020 на своем Youtube-канале выпустил первый сольный концерт «Ещё один день», который за год собрал 13 миллионов просмотров. Начало в 18 часов. Цена билета — 1300-3600 рублей.

17 сентября группа «Фактор 2», «Стрелки», «RevоЛЬveRS», «Краски» и «Турбомода» создадут ностальгическое шоу, которое позволит зрителям окунуться во времена «вишневых девяток» и вездесущих киосков звукозаписи из которых неслась музыка, сопровождавшая их бурную молодость. В программе: лучшее из золотой коллекции хитов последнего десятилетия XX века и приятное путешествие в «светлое прошлое». Начало в 19 часов. Цена билета — 1600-2600 рублей.

25 сентября состоится шоу для всех семьи «Тайна времени». Юные зрители отправятся на край звездного неба, в заколдованный лес, и даже на дно морского царства. Работа профессиональных актеров дополнена мультимедийными 3D декорациями и яркими сценическими эффектами: профессиональное лазерное шоу, миллионы мыльных пузырей, грандиозный салют из конфетти. Начало в 12 часов. Цена билета — 700-1400 рублей.