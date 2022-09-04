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Звезды3 сентября 2022 22:00

Сентябрьский звездопад: во Владимире выступят звезды 90-х

Жители областного центра вновь услышат песни, которые раньше звучали из каждого окна
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
Группа "Стрелки".

Группа "Стрелки".

Фото: Михаил ФРОЛОВ

С наступлением холодов владимирцам предлагают сменить мероприятия в парках на концерты в уютных учреждениях культуры. «Комсомолка» подготовила подборку концертов, на которые уже можно купить билеты.

Вечная классика

9 сентября в Центре классической музыки состоится открытие сезона Владимирского камерного хора. Концерты хора проходили на лучших площадках Москвы и многих городов России: от Нижнего Новгорода и Ярославля, до Пскова и Тамбова. Коллективу рукоплескали: Болгария и Венгрия, Польша и Франция, Германия и Норвегия, Италия и Куба, Чили и США. В программе открытия прозвучат произведения русских композиторов, русская духовная музыка и обработки известных русских народных песен. Дирижер - Дмитрий Федоров. Начало концерта в 18.30. Цена билета — 350-450 рублей. Доступно по Пушкинской карте.

16 сентября здесь состоится концерт Городского духового оркестра "Русские самоцветы". В этот раз коллектив собрал в одной программе самые известные русские песни, народные и не только: «По муромской дорожке», «Барыня», «Очи черные», «Вдоль пор Питерской». В концерте примет участие Ансамбль мажореток, а также солистка Центра классической музыки Татьяна Прокушкина. Начало в 18.30. Цена билета — 250-350 рублей. Доступно по Пушкинской карте.

Татьяна Прокушина. Фото ЦКМ.

Татьяна Прокушина. Фото ЦКМ.

23 сентября зал Центра классической музыки наполнят волшебные звуки арфы. Все секреты этого инструмента слушателям раскроет арфистка Нина Куприянова. В программе - Гендель, Гранжани, Скарлатти, Глинка, Балакирев, Поссе, Рахманинов, Пэриш-Альварс. В концерте примут участие также солистка Татьяна Прокушкина и ансамбль перкуссионистов Владимирского Губернаторского симфонического оркестра "Vladimir Percussion Group". Начало концерта в 18.30. Цена билета — 350-450 рублей. Доступно по Пушкинской карте.

Московский государственный академический камерный хор.

Московский государственный академический камерный хор.

30 сентября во Владимире выступит один из лучших и самых знаменитых хоровых коллективов России Московский государственный академический камерный хор. Репертуар Хора включает в себя произведения самых разных жанров: от народных песен до музыки современных композиторов, от барокко до популярных мюзиклов и опер. В концерте примет участие Ансамбль ударных инструментов Владимирского Губернаторского симфонического оркестра "Vladimir Percussion Group". Начало концерта в 18.00. Цена билета — 550 рублей. Доступно по Пушкинской карте.

Филармония и ОДК

14 сентября в Областном дворце культуры Московский театр «Школа современной пьесы» представит спектакль «Отщепенцы». Герои пьесы — юные оппозиционеры, протестующие против власти, которая кажется им жестокой и несправедливой. Они выходят на митинги, призывают к революции, разоблачают «кровавый режим». Начало в 19 часов. Цена билета — 500-800 рублей.

20 сентября в филармонии Государственный вокально-хореографический ансамбль «Русь» им. М.Н. Фирсова представит программу «Русь Владимирская». Это отражение характера, мудрости и красоты единого русского народа, обращение к глубинной национальной памяти россиян. Бережно сохраняя в своём творчестве весь колорит и богатство традиций Владимирской земли, артисты ансамбля гармонично соединяют его с песнями и танцами других областей и народов России. Начало в 18.30. Цена билета — 400-500 рублей. Доступно по Пушкинской карте.

Ансамбль Русь. Фото предоставлено филармонией.

Ансамбль Русь. Фото предоставлено филармонией.

22 сентября на сцене филармонии пройдет 12-й фестиваль Андрея Петрова «Вокзал для двоих». Сплоченная команда артистов, собранная из ярких звезд эстрады и музыкантов мирового уровня, а также музыкальное представление в сопровождении современного мультимедийного шоу, в котором свет, спецэффекты, видеоконтент помогут зрителям глубже окунуться в мир музыки Андрея Петрова. В программе: инструментальная музыка, песни и романсы из кинофильмов: «Берегись автомобиля», «Служебный роман», «О бедном гусаре замолвите слово», «Небеса обетованные», «Гараж», «Жестокий романс», «Осенний марафон» и другие. Начало в 18.30. Цена билета 400-500 рублей.

27 сентября (в 12 часов) и 28 сентября (в 10.30 и 13 часов) Музыкально-просветительский театр покажет спектакль по мотивам рассказа Константина Паустовского об известном норвежском композиторе Эдварде Григе. В историю норвежской девочки Дагни органично вплетаются нежные, ажурные мелодии Эдварда Грига. Сказка наполнена любовью к природе, музыке, людям. История учит умению быть терпеливым, трудолюбивым и выполнять данное обещание. Цена — 300 рублей.

Арт-холл

11 сентября на сцене выступит белорусский стендап-комик Ваня Усович. Свою юмористическую карьеру он начал в телевизионном шоу «Stand Up» на телеканале ТНТ. Довольно быстро стал популярным благодаря самобытным монологам и нетривиальной подаче. В 2020 на своем Youtube-канале выпустил первый сольный концерт «Ещё один день», который за год собрал 13 миллионов просмотров. Начало в 18 часов. Цена билета — 1300-3600 рублей.

17 сентября группа «Фактор 2», «Стрелки», «RevоЛЬveRS», «Краски» и «Турбомода» создадут ностальгическое шоу, которое позволит зрителям окунуться во времена «вишневых девяток» и вездесущих киосков звукозаписи из которых неслась музыка, сопровождавшая их бурную молодость. В программе: лучшее из золотой коллекции хитов последнего десятилетия XX века и приятное путешествие в «светлое прошлое». Начало в 19 часов. Цена билета — 1600-2600 рублей.

25 сентября состоится шоу для всех семьи «Тайна времени». Юные зрители отправятся на край звездного неба, в заколдованный лес, и даже на дно морского царства. Работа профессиональных актеров дополнена мультимедийными 3D декорациями и яркими сценическими эффектами: профессиональное лазерное шоу, миллионы мыльных пузырей, грандиозный салют из конфетти. Начало в 12 часов. Цена билета — 700-1400 рублей.

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