Владимирцам предлагают выбрать самое красивое место отдыха в лесу

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Департамент лесного хозяйства Владимирской области объявил о начале голосования в необычном конкурсе — владимирцам предлагается выбрать наиболее пришедшееся по душе место отдыха в лесу.

Допущены к конкурсу не все, а только лесничества, которым помогают в строительстве беседок и лавочек организации из числа так называемых лесопользователей — как правило, это арендаторы лесных участков.

Лесникам и их помощникам требовалось с начала июля по конец августа облагородить в том или ином виде часть своей территории, где можно было бы остановиться на отдых. Как правило, речь идет о беседках, или просто лавочках со столами. После этого фотографии места отдыха отправлялись в департамент лесного хозяйства, который размещал их у себя на официальном сайте и на странице в соцсети.

Собинский лесхоз.

Радужное участковое лесничество из Собинского района прислало фото беседки, выполненной в форме ракеты, под которой стоят лавочки и столик.

Ковровский район.

В Ковровском районе лесники установили настоящую избушку на курьих ножках, а в Вязниковском районе силами Вязниковского леспромхоза установили лавочку со столиком под крышей, окрашенную в цвета Российского флага.

Вязниковский лесхоз.

Рядом разместили противопожарный плакат и красную урну.

ЗАО "Муром".

Не менее оригинальной оказалась беседка, построенная в лесах Кольчугинского района силами ЗАО «Муром», которое использует местную древесину для производства панелей ДВП и прочих материалов. Это место отдыха представляет из себя стол в виде креста, расположенного под крышей. Сиденьями тут служат три пенька, выкрашенных в красный цвет.

Гороховецкий лесхоз.

Лесники из Гороховецкого района порадовали гостей леса целым ансамблем из лавочек и столов, которые покрасили в приятные зеленые тона — отдыхать здесь по-настоящему хорошо.

Ковровское участковое лесничество.

Но дальше всех пошли представители Ковровского участкового лесничества, которые силами арендатора ООО «Чистые пруды-2» соорудило на своих землях целый мини-городок. Здесь на живописном берегу водоема стоят и беседки, и качели, и даже крытые веранды. А наблюдает за всем этим из своего гнезда бутафорский аист, установленный на крыше одного из навесов.

Жители Владимирской области и гости региона могут подробно ознакомиться со всеми представленными работами на странице в соцсети департамента лесного хозяйства «Вконтакте». Голосование будет проводиться до 15 сентября, а уже 17 сентября итоги объявят во время торжества по случаю Дня работников леса. Победители получат призы и подарки.