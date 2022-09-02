Во Владимирской области не работает половина очистных сооружений

Река Унжа до очистки. Фото с официального сайта администрации Меленковского района.

Государственное бюджетное учреждение «Экорегион», следящее за экологией во Владимирской области, подготовило ежегодный доклад о состоянии окружающей среды и здоровья населения в 2021 году. В зоне внимания – качество окружающей среды, её влияние на здоровье, экономика природопользования, состояние и использование природных ресурсов, развитие сети особо охраняемых природных территорий.

Свежий несвежий воздух

Если говорить о загрязнении воздуха в регионе, то выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников составили 61782,842 тонн, от передвижных, то есть от транспорта — чуть более 42 тысяч тонн.

Согласно программе наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха мониторинг проводится на 4 стационарных постах города Владимир. Пробы анализировались по 10 загрязняющим веществам. Случаев высокого загрязнения и экстремально высокого загрязнения воздуха в прошлом году не отмечалось. Вместе с тем степень загрязнения воздуха в областном центре оценивается как повышенная. Это объясняют введением новых санитарных нормативов.

Дефицит подземных вод в областном центре

По данным чиновников, на одного жителя региона у нас приходится 1,63 кубических метра воды из подземных источников. Речь идет о воде, которую можно пить. И это объем в сутки. Если брать в среднем, то воды хватает на всех, но распределение родников неравномерно.

Наибольшее значение имеют подземные воды водоносного верхнекаменноугольного карбонатного комплекса. На них основано водоснабжение Коврова, Мурома, Гусь-Хрустального, Кольчугино, Александрова, Киржача, Петушков, Собинки, Меленок, Судогды, Покрова, Костерево, Лакинска, Струнино, Карабаново, Курлово, частично Владимира, поселков Красная Горбатка, Ставрово, Вольгинский, Мелехово, Вербовский, Анопино, Великодворский и другие. 34,60 тысяч кубических метров подземных вод в сутки передаются из Петушинского района в Орехово-Зуевский район.

Наименее обеспечены подземными водами Вязники и Владимир. Для Вязников разведаны запасы подземных вод в 20 километрах от города. Сейчас водоснабжение осуществляется за счет поверхностных вод Клязьмы. Что касается областного центра, то в 30 километрах от города разведаны запасы подземных вод на Судогодском месторождении подземных вод. На сегодняшний день из утвержденных запасов используется 60 тысяч кубических метров подземной воды в сутки, что составляет 39 процентов.

Загрязнять воду стали меньше

По итогам прошлого года в реки региона сбрасывали нефтепродукты, сухой остаток, сульфаты, хлориды, аммонийный азот, фенол, нитраты, цинк, нитрат алюминия. Однако сбросов загрязняющих веществ становится меньше.

В докладе названы шесть наиболее загрязняющих сточные воды предприятий: Владимирводоканал (29,74 миллиона кубических метров), Завод имени Дегтярева (15,66), муромский «Водопровод и канализация» (9,20), водопроводно-канализационное предприятие в Гусь-Хрустальном (4,24), кольчугинский «Коммунальник» (3,95) и «Александров водоканал» (3,39).

Проводились наблюдения и за загрязнением поверхностных вод. Пробы анализировались по 38 ингредиентам. По качеству поверхностных вод из 18 створов один (село Борисоглеб – река Ушна) относился к 3 классу разряда «Б» (очень загрязненная), 13 - к 4 классу разряда «А» (грязная), 2 створа (ниже города Кольчугино – река Пекша, деревня Избищи – река Бужа) – к 4 классу разряда «Б» (грязная), 2 створа (ниже города Лакинска, район деревни Хреново - река Ундолка, ниже города Гусь-Хрустальный - река Гусь) – к 4 классу разряда «В» (очень грязная). Случаев экстремально высокого загрязнения поверхностных вод в регионе не выявили.

Крах очистных сооружений на селе

В области насчитывается 194 очистных сооружений, из них 60 процентов подлежат капитальному ремонту, 30 процентов - реконструкции. Отдельно требуется строительство новых очистных сооружений в нескольких десятках населенных пунктов области.

Половина очистных сооружений биологической очистки либо практически не работают (разрушены), либо эксплуатируются в режиме механической очистки из-за аварийного состояния блоков.

Особо сложная ситуация складывается с работой очистных сооружений на селе, поскольку из-за их неудовлетворительного состояния и работы ухудшается качество воды маленьких рек.

В частности, после обследования реки Унжа в Меленках был зафиксирован процесс накопления наносов в русле и прибрежной полосе, что ухудшало экологическое состояние реки и прибрежной зоны – среды обитания флоры и фауны. Кроме того, в донных отложениях были вещества, которые загрязняли воду. В прошлом году участок реки протяженностью больше 4 километров удалось полностью очистить. На это понадобилось больше 20 миллионов рублей, в то время как вероятный ущерб от негативного воздействия вод реки составлял 744 миллиона.