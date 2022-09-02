Владимир и Муром отстали от графика работ по благоустройству территорий

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Директор департамента ЖКХ Елена Семенова напомнила, что в 2022 году во всей Владимирской области запланировано благоустроить 102 территории, из которых 37 — общественные пространства (парки, скверы и так далее), а оставшиеся 65 — дворы многоквартирных домов. При этом к концу лета оказалось, что 6 миллионов рублей из общей выделенной суммы «зависли» - контракты по ним так и не заключили. В числе «провинившихся» оказались несколько муниципалитетов, но 4,3 миллиона пришлись на Владимир. Елена Семенова напомнила, что к 1 декабря кассу по нацпроекту область обязана закрыть.

Белки в рамках нацпроекта

Однако в целом работы по благоустройству ведутся неплохо. Так, девять муниципалитетов даже похвалили — Радужный, Гороховец, Покров, Камешково, Костерево, Вольгинский, Балакирево, Никологоры и Городищи полностью закончили благоустройство на текущий год. При этом некоторые уже приступили к заключению контрактов на следующий период.

При этом в числе аутсайдеров были названы города, у которых готовность объектов составляет менее 80 процентов. В их число попали все три крупных города региона: Владимир с парком «Добросельский», Ковров с одним двором по улице Комсомольская, а у Мурома и вовсе обнаружилось несколько проблем. Во-первых, с набережной Оки, где из трех контрактов просрочены все три, а их выполнение находится на уровне от 20 до 40 процентов. Во-вторых, вяло идут работы на территориях улиц Московская и Льва Толстого.

Из небольших муниципалитетов на орехи досталось Лакинску за дом культуры, и Красной Горбатке за возведение площади Памяти. Также поселок Мстера и город Киржач не увязались с дворовыми территориями.

Елена Семенова пожурила отстающих и попросила глав администраций взять ситуацию на контроль. В пример отличной работы были приведены Александров с парком «Сосенки» и Юрьев-Польский с городской набережной. По поводу парка «Сосенки» в Александрове, по словам главы областного ЖКХ, люди даже пишут, что «живут у красивого голливудского бульвара».

- В парк сейчас запускают белок, так что люди будут заняты тем, чтобы разводить там животных — там присутствует беличья тропа, что достаточно креативно, - объяснила Елена Семенова.

Елена Семенова.

Ругали за закрытыми стенами

Отдельно остановились на проектах, победивших во Всероссийском конкурсе на создание комфортной городской среды. Регион уже шестой раз участвовал в нем, и из шести победителей трое оказались нашими — 85 миллионов рублей получил Киржач на площадь купцов Соловьевых, и по 70 миллионов Судогда на Набережную и Юрьев-Польский на Торговые ряды.

Елена Семенова добавила, что губернатором были также выделены дополнительные средства, которые пустили на проблемные территории и выполнения обещаний, данных жителям. Так, Владимиру достались деньги на ремонт улицы Белоконской, Гусь-Хрустальному – на благоустройство парка у школы искусств имени Балакирева, Мурому – на улицу Московскую, Вязникам – на доработку в Фатьяновском парке и так далее. Всех глав этих муниципалитетов в конце заседания заслушали отдельно в закрытом режиме. Видимо, чтобы не ругать глав муниципалитетов при журналистах. А в открытой части дали слово представителям Коврова, Гороховца, Мурома, Красной Горбатки и Покрова. В основном чиновники выступали кратко и уверяли, что работы выполнят точно в срок. На этом фоне менее выгодно выглядели доклады замглавы администрации округа Муром Игоря Федурина, который заверил, что работы на улицах Московская и Льва Толстого «усиленно ведутся», а на набережной привозят плитку и тоже «усиленно начнут работу», и представителя администрации поселка Красная Горбатка Юрия Стулова, который сказал, что пока у подрядчика все люди на другом объекте, и лишь со следующей недели все силы перебросят на их площадь Памяти.

К сожалению, представителя администрации города Владимира и вовсе не заслушали открыто, так что ситуацию с парком «Добросельский» и с ходом ремонта на улице Белоконской не озвучили.

В целом ситуация по Владимирской области с благоустройством признана удовлетворительной.