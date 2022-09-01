Спектакли, мастер-классы и прогулки: куда пойти со школьником 1 сентября во Владимире

. Фото: Олег ЗОЛОТО

Для первоклассников 1 сентября — настоящий праздник, который хочется весело отметить. Для остальных учеников это, пожалуй, еще один дополнительный день каникул, который приятно провести не дома.

«Комсомолка» выбрала самые интересные мероприятия, которые точно не оставят детей равнодушными.

Погулять среди цветов или роботов

1 сентября в честь Дня знаний станция юных натуралистов «Патриарший сад» приглашает школьников посетить зеленый уголок в центре Владимира абсолютно бесплатно. Двери будут открыты с 10 до 20 часов. Касса будет отпускать последние билеты в 19.30.

В Патриаршем саду погулять можно будет бесплатно. Фото: Валерия ПРОНИНА

День открытых дверей проводит и «Кванториум-33». С 11 до 15 часов здесь начнется экскурсия, пройдут квиз-игры, соревнования по программированию роботов и мастер-классы, на которых научат пользоваться 3D-принтером и лазером. Подробное расписание можно посмотреть на официальном сайте учреждения. Записаться можно по телефону: 52-08-67, начиная с 8.30.

Кванториум-33 приглашает на день открытых дверей. Фото Кванториума.

Также праздничные программы пройдут во всех парках городах. Кроме того, в областном центре пройдет акция «Бегущая книга». Библиотекари отправятся на пробежку, чтобы выяснить, насколько хорошо жители города знакомы с традициями, обрядами, мифами, легендами и другими богатствами, которыми пестрит народная культура нашей страны. Прохожих и всех неравнодушных ждёт отличное настроение и призы за правильные ответы для взрослых и детей.

Попытать удачу можно в 11.00-11.30 в парке «Добросельский», 11.30-12.00 в парке «Загородный», 12.00-12.30 в сквере имени диктора Левитана, 12.30-13.00 на Соборной площади, 13.00-13.30 в микрорайоне Юрьевец.

Спектакли на выбор

Владимирская областная филармония в 10.00 и 12.30 приглашает учеников начальных классов совершить музыкальное путешествие в Тридевятое царство вместе со школьником Вовкой, который мечтал о сказочной жизни. Юный лентяй попадает на перевоспитание к героям сказок. Путешествуя по русским сказкам, Вовка и юные зрители встретятся с трудолюбивым царём, Золотой рыбкой и Василисами Премудрыми. Эта поучительная история про ценность труда и самостоятельность настроит школьников на новый учебный год. Цена билета — 300 рублей.

День знаний в тридевятом царстве. Фото со страницы Музыкально-просветительского театра.

В Областном дворце культуры в 11 часов покажут спектакль «Остров сокровищ». Историю по мотивам романа Роберта Льюиса Стивенсона исполнят участники театральной студии «Артист» и хореографического ансамбля «7 континент». Ребята расскажут о том, как сбываются мечты, стоит лишь в них поверить, о настоящей дружбе и преданности верных друзей. Сам спектакль наполнен романтикой морских приключений, пиратских сражений, опасностью хитрых и злых пиратов, он будет интересен детям любого возраста. Цена билета — 200 рублей.

В театре «Разгуляй» в 11 часов начнется спектакль для начальных классов «По щучьему велению». Добрая история с чудесными превращениями: Емеля едет на печи в гости к Царю, ведра пускаются в пляс, а Щука начинает разговаривать человеческим голосом. На сцене кружится волшебный снег, заметая путь Емели к реке, вызывая восторг у детворы. Оригинальные костюмы, веселые песни и танцы делают спектакль незабываемым зрелищем. Цена билета — 200 рублей.