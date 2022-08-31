Букеты из цветов, мыла и орехов: во сколько обойдется «подарок» учителю?

В цветочных магазинах выбор букетов на любой вкус и кошелек Фото: Виктория СУХОВА

В преддверии Дня знаний владимирцы начинают штурмовать цветочные магазины. Многие делают заказ заранее — и выбор больше, и цены со скидкой.

Живая классика

Флористы постарались на славу — в магазинах представлены не только классические букеты, но и оригинальные композиции. Разные виды роз и хризантем, например, вкладывают в пенобокс в виде колокольчика или единички. Такие букеты обойдутся в 1890 — 1990 рублей. Некоторые предпочитают небольшие композиции в корзинке, их можно купить и за весьма бюджетную цену, уложившись в тысячу рублей.

Многие выбирают классические букеты. Несколько хризантем обойдутся в 450 рублей, букет попышнее уже будет стоить 790 рублей. Охапка милых цветов обойдется уже в 1150 рублей, что тоже вполне бюджетно и смотрится недешево.

Если заказать букет заранее, сделают скидку Фото: Виктория СУХОВА

Чуть дороже выйдут герберы. Например, букет из трех гербер выйдет на 890 рублей, а из пяти — уже на 1290 рублей. Ну и, конечно, же в фаворитах всегда розы. Их можно купить и за 200, и за 250 рублей, в зависимости от цвета и сорта.

- Мы заказали небольшой монобукет из белых роз за 1400 рублей. Не вижу смысла покупать дорогой. Во-первых, букет — это дань традиции, во-вторых, у педагога и так будет очень много цветов, в-третьих, разорились на сборах в школу. К тому же, с огромным букетом ребенку будет неудобно и тяжело стоять на линейке, - говорит мама будущего первоклассника Марина Матвеева.

Другая жительница областного центра Наталья Чувилина, сын которой пойдет уже в шестой класс, рассказывает, что они решили собрать единый букет от всего класса.

- Каждый ребенок принесет по одной розе. Букет решили дополнить корзиной с фруктами от всего класса. Кроме того, наш класс каждый год принимает участие в акции «Дети вместо цветов». Все желающие переводят любую сумму общественной организации «Дети-ангелы», - говорит Наталья.

Многие школьники принесут одну розу, чтобы соединить цветы в один букет Фото: Виктория СУХОВА

Съедобный букет

Тем, кому жалко цветы, которые так или иначе завянут, а потом окажутся в мусорном ведре, решили заказать популярные съедобные букеты. Причем наполнение может быть самым разным: зефир, фрукты и ягоды, конфеты, орехи, сухофрукты, сыры и колбасы. Смотрится такой букет не менее празднично, а удовольствия от него хоть отбавляй.

Такой букет не только красивый, но и вкусный. Фото Марии Богданович

- Мы хоть и решили собрать от класса единый букет, принеся по одному цветку, но дочка все равно принесет небольшую съедобную композицию из орешек и конфет. Считаю, что это более практично и, конечно же, вкусно. А обошелся он нам не дороже обычного - в 1200 рублей, - рассказала Мария Утюгова, дочка которой пойдет в первый класс.

Съедобный букет можно оформить как классический, завернув в бумагу, или поместить композицию в корзинку, коробку или деревянный ящик в виде колокольчика.

Букет с конфетами и орехами не оставит равнодушным. Фото Марии Богданович

Цветы из мыла

Еще один оригинальный и практичный букет — мыльный. На первый взгляд его вообще сложно отличить от настоящего, настолько ювелирно выполнен каждый лепесток. Небольшая композиция мыльных роз в горшке обойдется в 500 — 700 рублей. Большие букеты стоят от тысячи и выше.

- В этом году чаще всего заказывают бюджетные варианты. Очень нравятся композиции в виде цветов и совы, также пользуются спросом различные наборы типа мыльных книг или открыток с символичными надписями «Любимому учителю», «Спасибо за ваш труд», - рассказала мастер по мыловарению Анна Гимранова.

Еще один оригинальный букет - мыльный. Фото Анны Гимрановой

Так или иначе цветы — это лишь знак внимания, и неважно, сколько денег вы потратите на букет. Учителю все равно будет приятно.