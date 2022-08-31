Во Владимирской области из-за опасности АЧС снизят количество кабанов

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На территории сразу двух районов Владимирской области власти частично установили карантин по африканской чуме свиней. Сперва АЧС обнаружили в трех точках Александровского района, а теперь похожая весть пришла из-под Киржача. Специалисты полагают, что всему виной несколько факторов, включая количество диких животных.

Учет свиней

В Александровском районе вспышки этой опасной болезни животных в августе зарегистрировали на территории деревни Копылиха Следневского сельского поселения, где заразу обнаружили в подсобном хозяйстве, а также в Краснопламенском сельском поселении, где нашли туши двух зараженных АЧС диких кабанов.

- Управление считает, что риск возникновения новых вспышек АЧС на территории региона сохраняется и достаточно высок, в том числе по причине превышения плотности кабана более 0,25 особей на 1000 гектаров, - сообщили тогда в Управлении Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям.

При этом в ведомстве отметили, что наибольшая плотность этого зверя отмечена в

в Вязниковском, Гороховецком, Гусь-Хрустальном, Камешковском, Ковровском, Муромском, Петушинском, Селивановском и Юрьев-Польском районах области.

А 24 августа стало известно о новом случае АЧС, на этот раз в Горкинском сельском поселении Киржачского района, где заражение подтвердили в домашнем хозяйстве.

Руководство Владимирской области совместно с представителями Россельхознадзора и Госохотинспекции обсудило ситуацию с АЧС еще 10 августа, и по итогам специалисты пришли к выводу, что основными причинами распространения АЧС является как необъективный учет свиней, так и та же самая высокая плотность кабана. В итоге муниципалитетам поручили провести объективный учет свиней, а представителям Госохотинспекции рекомендовали отрегулировать численность клыкастых.

0,18 кабана

Однако охотинспекторы региона уточнили, что на самом деле нельзя сказать, что леса владимирщины заполонили кабаны. Так, согласно проводившемуся с 15 января по 10 марта нынешнего года мониторинга сотрудники Госохотинспекии подсчитали, что во всей Владимирской области проживает 635 особей этого зверя. По крайней мере, таковы результаты учета.

- При данной численности показатель плотности кабана составляет 0,28 особей на 1 тысячу гектаров охотничьих угодий, или 635 особей на 2269 тысяч гектаров, - объясняет начальник Госохотинспекции Владимирской области Валерий Куфтин.

Причем данные «лесной разведки» показывают, что кабан в регионе распространен неравномерно. Так, в охотугодьях Суздальского и Судогодского районов этого зверя встретить крайне сложно — его официальная численность колеблется от 0,04 до 0,09 особи на тысячу гектаров охотугодий. Нельзя сказать, что высока плотность кабана и в «напряженных» по АЧС территориях. Так, в Александровском районе его плотность составляет 0,17, а в Киржачском районе и вовсе 0,1 особь на тысячу гектаров охотугодий. Приблизительно такая же ситуация в Меленковском районе, где обитает 0,13 кабана на то же количество гектаров, и в Собинском районе, где «бегает» 0,18 кабана на тысячу гектаров охотничьих угодий.

Тем не менее, в большинстве районов региона количество клыкастых действительно перевалило за обозначенную Россельхознадзором планку. Так, в отдельных охотугодьях Камешковского, Петушинского, Юрьев-Польского, Камешковского, Гусь-Хрустального, Гороховецкого, Вязниковского, Ковровского и Муромского районов численность кабана составляет от 0,25 до 0,5 штуки на 1000 гектаров угодий.

- Указанные выше показатели численности кабана в охотугодъях региона в 2022 году значительно ниже норматива максимальной численности, который составляет до 20 особей на 1000 гектаров охотугодий, - рассказал Валерий Куфтин.

Поголовье поредеет

Однако у охотоведов норматив по количеству зверя складывается из соображений баланса дикой природы в нормальных условиях, а у сотрудников Россельхознадзора норматив считается в зависимости от риска распространения болезни. Этим и объясняется столь крупный разрыв — 0,25 и 20 особей на одну и ту же территорию.

Именно поэтому охотинспекторы Владимирской области в связи с угрозой АЧС действительно начали регулировать численность кабанов на отдельных территориях охотугодий Александровского, Киржачского, Кольчугинского, Петушинского и Юрьев-Польского районов. Проще говоря — в лесах начался их отстрел.

В Александровском районе в общей сложности предстоит снизить поголовье клыкастых на 21 особь. В Киржачском районе поголовье станет меньше на девять кабанов, в Кольчугинском районе на 26, в Петушинском районе на 35, а в Юрьев-Польском районе отстрелят 54 зверя.

Правда, простым охотникам вряд ли получится принять участие в этих мероприятиях.

- Разрешение на добычу кабана в сроки, установленные правилами охоты, возможно получить только при осуществлении любительской и спортивной охоты в отдельных закрепленных охотугодьях Владимирской области, - объяснили в Госохотинспекции региона.

Что до простых людей, то им бояться встречи с кабаном не стоит. В главном охотничьем ведомстве объяснили, что в дикой природе такая встреча может произойти разве что случайно — когда животное спит, либо когда днем гуляет молодняк. В остальных случаях кабаны сами избегают встреч с человеком.