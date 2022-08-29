Во Владимире стены домов украсили водоплавающий кот и загадочная паутина

Фото из группы 33ZAGFEST ВКонтакте.

Вот уже почти месяц во Владимире проходит второй фестиваль уличного искусства «Загфест», на котором уличные художники расписывают фасады зданий и коммуникационные шкафы. В этот раз граффисты делают пять крупных работ. Все эскизы согласованы с мэрией, а, значит, коммунальщики не должны закрасить уличные шедевры. Что и где нарисовали уличные художники?

Фото из группы 33ZAGFEST ВКонтакте.

Одну из работ на площадке ВЗПО «Техника» (ул. Дворянская, 27а) реализовал художник Ян Назайм из города Великие Луки. Его творчество - это изучение и создание букв, движения линий и построение комфортной среды внутри них. Во Владимире он решил изобразить женское лицо, глаза на котором по-настоящему «прожигают». Лицо персонажа окружено абстрактными узорами. Мимо такого портрета точно равнодушно не пройдешь.

Фото из группы 33ZAGFEST ВКонтакте.

На улице Мира, 17 появилась загадочная «Паутина», которую за три дня создал Андрей beat.c из Гусь-Хрустального. Композиция на свободную тему представляет собой некую «паутину» из шрифтов и образов, характерных для творчества автора. Многослойность и цветовое решение разбивают картинку на части, заставляя зрителя рассматривать слои изображения детальнее. Интерпретацию всего задуманного автор оставляет зрителю.

Фото из группы 33ZAGFEST ВКонтакте.

На доме №2 по улице Верхнелыбедская можно увидеть мурал «Отражение». Его создал дуэт художников — Анастасия Nan и Твесо. За три дня и один вечер ребята изобразили сцену из фантастической вселенной. Водоплавающий кот, покровитель рек и озер, нежится на водной глади, наблюдая за проплывающими мимо облаками. В отражении воды причудливые небесные узоры плавно перетекают друг в друга.

. Фото: Алексей СУХОВ

На проспекте Ленина, 41 трудилась Вера Ширдина из Нижнего Новгорода. В своих работах она обращается к проблеме сохранения деревянного зодчества, памяти, используя архаичные образы и мотивы. Главный цвет — синий. Во Владимире она изобразила женщину с чашей в руках. Ее окружают травы и три птицы — голубь, ворон и сокол. По словам художницы, каждый вложит в работу свой смысл.

Фото из группы 33ZAGFEST ВКонтакте.

Пожалуй, самая необычная работа — на улице 1-я Никольская, 5. Художник из Вязников Кирилл Ведерников сделал деревянное панно «Апофеоз». В своих работах он обращается к теме «Сотворения Мира» через христианские и мифологические образы. Пластический язык художника впитал в себя традицию древнерусской иконописи, русского авангарда и немецкой готики.

Организаторы фестиваля говорят, что это отнюдь не все работы. Владимирцев ждет еще немало художественных сюрпризов.