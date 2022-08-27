«Ночь кино», День города, реконструкция советской эпохи: куда сходить владимирцам в выходные

Фото Центрального парка.

27 и 28 августа для жителей областного центра будут работать самые разные праздничные площадки. «Комсомолка» подготовила самые интересные мероприятия, которые точно нельзя пропустить.

«Ночь кино»

Акция проходит вот уже семь лет. В этом году «Ночь в кино» стартует 27 августа в 18 часов в музейном центре «Палаты» во Владимире. Лекцию «Владимир снимается в кино» прочитает кандидат исторических наук, краевед Сергей Курасов.

В Суздале на территории музейного комплекса «Спасо-Евфимиев монастырь» в этот день будут вспоминать друзей и коллег по цеху Андрея Тарковского и Тонино Гуэрру. Гостей ждет экскурсия по экспозиции «Сплетение судеб» от куратора проекта Александра Капусткина. Начало в 19.00. Вечер завершится показом фильма «Время путешествия» – это документальная картина о путешествии Андрея Тарковского и Тонино Гуэрры по Италии. Всех ждут в 20 часов в экспозиции «Золотая кладовая».

Фото ВСМЗ.

Не менее яркая программа ждет гостей филиала в Муромцево. В 17 часов в визит-центре усадьбы Храповицкого детско-юношеская киностудия «Стоп-кадр» представит на суд зрителей «короткометражки» собственного производства. А в 17.30 начнется ретро-показ. Гости увидят редкие документальные съемки разных лет о поселке Муромцево и его жителях из видеоархива сотрудника музея-заповедника Михаила Кудрявцева.

Все мероприятия акции проводятся бесплатно. Входные билеты можно получить в кассах музея-заповедника в день проведения акции.

Кроме того, на площади у «Руськино» в 20 часов бесплатно покажут фильм «Пара из будущего».

Помочь милиции и поздравить молодоженов

27 августа Центральный парк культуры и отдыха» подготовил реконструкцию советской эпохи «Легенды городского парка». Перед зрителями пройдут яркие сцены из жизни обычного советского человека, которые можно будет не только посмотреть, но и принять участие в каждой из них! Например, послушать песни собравшейся у скамейки молодежи, помочь милиции задержать хулиганов, проводить в армию лучшего друга, поздравить счастливых молодоженов с Днем свадьбы и еще много другого интересного.

В 11.30 от центрального входа парка в сторону фонтанной площади начнет свое движение костюмированная колонна с ретро-автомобилями и мотоциклами, во главе которой поедет легендарный «ГАЗ-69». Шествие плавно перерастет в митинг с пламенными речами и лозунгами в честь Дня города, а также торжественным инсценированным открытием фонтана «первыми лицами горкома».

С 12 до 17 часов на фонтанной площади, в промежутках между историческими зарисовками советской жизни города, пройдут концертные выступления творческих коллективов и талантливых солистов с музыкальными шлягерами прошлых лет. В течение праздника будут работать тематические площадки: «Выставка ретро-автомобилей и мотоциклов», спортплощадка «Готов к труду и обороне!», а также кружки по интересам: «Клуб любителей шахмат и домино», «Кружок радиотехники», «Авиамоделирование».

Завершится программа танцевальным вечером, где все желающие смогут подвигаться под мотивы известных советских фильмов в ритмах «твиста», «рок-н-ролла» и, конечно же, «диско» от модного «диск-жокея»!

Кроме того, в парке развернется проект «Фестивальная экологика». Все гости смогут принять участие в экологических квестах, викторинах, конкурсах и получить призы от партнеров проекта.

Хлеба и зрелищ!

Самым масштабным праздником выходным станет День города. Официальное открытие состоится в полдень на Соборной площади. В 13 часов в сквере «Липки» начнется многочасовой фестиваль «Многоликий Владимир» с концертом творческих коллективов, выставкой народных костюмов, мастер-классами, казачьей фланкировкой и дегустацией блюд национальной кухни.

Детский городок на Театральной площади. Фото городской администрации.

В 16 часов на улице Георгиевской начнет работу «Гастро-двор» с живой концертной площадкой, где выступят владимирские и приглашенные музыканты - от молодежной группы «Ataka» до кавер-группы «Парнас». В это же время на стадионе «Лыбедь» состоится товарищеский футбольный матч сборной Владимира с командой клуба звезд спорта и российской эстрады «Старко». Вход на стадион свободный. Комментировать матч будет легенда спортивных телетрансляций Георгий Твалтвадзе.

Иракли. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечерняя программа Дня города продолжится на главной сцене на Соборной площади, где в 18 часов начнется концертная программа лучших художественных коллективов города и области, а в 20.00 выступят Виктор Зинчук, Иракли, Михаил Гребенщиков и другие звезды эстрады.

В 21.50 на Театральной площади начнется файер-шоу «Вода и пламень. Рождение легенды», а в 22.00 небо над центром города озарят залпы праздничного салюта. Подробности праздника можно узнать здесь.

С днем рождения, «Дружба»

28 августа парк «Дружба» отпразднует свой 54-й день рождения. Встречать гостей с утра будут ростовые куклы. Откроет праздник в 12 часов детский спектакль из семи русских народных сказок, которые соединены между собой потешками, дразнилками, частушками и играми из детства. После увлекательного представления состоится интерактивная программа, в которой будет разыграно ровно 54 абонемента на аттракционы парка, по числу лет «именинника». Кроме того, малышей ждут подарки, сладости и всеми любимое мороженое от спонсоров праздника.

В 13.30 начнётся праздничная концертная программа с участием лучших коллективов и солистов города: Алексея Молдалиева, Сергея Артемьева, студии современного танца «Эдем» и арт-проекта «ИванОльга», детского клуба «Калейдоскоп» и танцевального клуба «SunSha».

Пенная дискотека ждет в парке Дружба. Фото Центрального парка.

В 15.30 кульминацией праздника станет пенная дискотека для детей «PENA-PARTY». В 16.30 на танцевальной площадке состоится танцевальная программа, посвященная 350-летию со дня рождения Петра I "Исторические танцы – Петровский бал". Участники клуба «Социального и исторического танца г. Владимира» проведут мастер-класс по танцам петровской эпохи. Расскажут о том, как возникли эти танцы, о правилах посещения ассамблеи в России, покажут, как танцевать полонез, гросфатер, менуэт, алеманду и контрдансы.