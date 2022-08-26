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Общество25 августа 2022 22:00

Первая выделенная полоса для общественного транспорта во Владимире появится осенью

Ее сделают на улице Большая Нижегородская
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
Для Москвы выделенные под общественный транспорт полосы давно стали нормой. Во Владимире они существуют лишь на уровне разговоров.

Для Москвы выделенные под общественный транспорт полосы давно стали нормой. Во Владимире они существуют лишь на уровне разговоров.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Еще в феврале этого года глава города Андрей Шохин анонсировал появление выделенных полос для автобусов и троллейбусов от хлебозавода до выезда в сторону Нижнего Новгорода. К работам должны были приступить еще весной, однако этого не произошло.

- Мы в прошлом году разработали комплексные схемы организации дорожного движения. Там предусмотрены начальные стадии. Сейчас закончились работы по Большой Нижегородской - от Грамзаводского поворота и дальше вверх в сторону Нижнего Новгорода. Там как раз мы планируем сделать выделенную полосу. Для этого нужна разметка, установка знаков. Почему так осторожно к этому подходим? У нас нет опыта. Опыт есть у других городов, и он уже хорошо реализовался. Мы хотим посмотреть, чтобы не было неудобств и пробок, потому что Рпенский проезд еще строится, и Большая Нижегородская — единственная артерия в Доброе. Но мы все равно это сделаем и уже сейчас приступим к реализации этого проекта. За месяц-два мы должны его реализовать. Дальше будем наблюдать, - сообщил Андрей Шохин в прямом эфире ЦУРа.

Еще один насущный вопрос касался обновления общественного транспорта. На сегодняшний день во Владимире — 250 автобусов и около 70 троллейбусов. Но этого явно недостаточно — большинство машин уже износились. Полное обновление подвижного состава обойдется в 5,5 миллиардов рублей. Для города и для области такая сумма неподъемна. Поэтому решено обновляться частями.

- Мы уже приобрели 14 современных автобусов, на очереди — троллейбусы. Аукцион по их приобретению уже закончен, протокол подпишут в ближайшие дни. И если победителем будет объявлена одна компания, то, возможно, вместо запланированных пяти троллейбусов мы сможем закупить шесть и еще два ПАЗа. Троллейбусы отвечают современным требованиям и стандартам — они будут низкопольные и с кондиционером, - отметил Андрей Шохин.

В ходе прямого эфира жительница Доброго Виктория озвучила проблему отсутствия льготного проездного на автобус для школьников. В частности, женщина пояснила, что живет на остановке «Улица Радищева», и в этом году планирует с двумя детьми посещать плавательный бассейн три раза в неделю. Троллейбусы №4, 11 и 12 там уже давно не ходят, а проезд влетит в копеечку.

По словам чиновников, в областном центре действует лишь федеральная льгота о бесплатном проезде детей до 7 лет, и других не предусмотрено. Льготы муниципалитет вводит исходя из финансовых возможностей. Во Владимире есть лишь возможность действия школьного проездного в троллейбусах и на автобусах маршрута №10. Ввод льготных проездных на другие маршруты не планируется.

- 11-й троллейбус сейчас не ходит, там реконструируется тяговая подстанция, которая была в том районе. И вместо этого мы пустили автобус 10С, правда, он не идет через бассейн. Сейчас мы посмотрим, возможно ли это реализовать. Что касается детского проездного, то этот вопрос неоднократно поднимался. И мы частично его ввели, но не можем заставить частного перевозчика это сделать. У нас нет возможности дотировать ему несколько десятков миллионов рублей, - резюмировал глава города.

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