Первая выделенная полоса для общественного транспорта во Владимире появится осенью

Для Москвы выделенные под общественный транспорт полосы давно стали нормой. Во Владимире они существуют лишь на уровне разговоров. Фото: Иван МАКЕЕВ

Еще в феврале этого года глава города Андрей Шохин анонсировал появление выделенных полос для автобусов и троллейбусов от хлебозавода до выезда в сторону Нижнего Новгорода. К работам должны были приступить еще весной, однако этого не произошло.

- Мы в прошлом году разработали комплексные схемы организации дорожного движения. Там предусмотрены начальные стадии. Сейчас закончились работы по Большой Нижегородской - от Грамзаводского поворота и дальше вверх в сторону Нижнего Новгорода. Там как раз мы планируем сделать выделенную полосу. Для этого нужна разметка, установка знаков. Почему так осторожно к этому подходим? У нас нет опыта. Опыт есть у других городов, и он уже хорошо реализовался. Мы хотим посмотреть, чтобы не было неудобств и пробок, потому что Рпенский проезд еще строится, и Большая Нижегородская — единственная артерия в Доброе. Но мы все равно это сделаем и уже сейчас приступим к реализации этого проекта. За месяц-два мы должны его реализовать. Дальше будем наблюдать, - сообщил Андрей Шохин в прямом эфире ЦУРа.

Еще один насущный вопрос касался обновления общественного транспорта. На сегодняшний день во Владимире — 250 автобусов и около 70 троллейбусов. Но этого явно недостаточно — большинство машин уже износились. Полное обновление подвижного состава обойдется в 5,5 миллиардов рублей. Для города и для области такая сумма неподъемна. Поэтому решено обновляться частями.

- Мы уже приобрели 14 современных автобусов, на очереди — троллейбусы. Аукцион по их приобретению уже закончен, протокол подпишут в ближайшие дни. И если победителем будет объявлена одна компания, то, возможно, вместо запланированных пяти троллейбусов мы сможем закупить шесть и еще два ПАЗа. Троллейбусы отвечают современным требованиям и стандартам — они будут низкопольные и с кондиционером, - отметил Андрей Шохин.

В ходе прямого эфира жительница Доброго Виктория озвучила проблему отсутствия льготного проездного на автобус для школьников. В частности, женщина пояснила, что живет на остановке «Улица Радищева», и в этом году планирует с двумя детьми посещать плавательный бассейн три раза в неделю. Троллейбусы №4, 11 и 12 там уже давно не ходят, а проезд влетит в копеечку.

По словам чиновников, в областном центре действует лишь федеральная льгота о бесплатном проезде детей до 7 лет, и других не предусмотрено. Льготы муниципалитет вводит исходя из финансовых возможностей. Во Владимире есть лишь возможность действия школьного проездного в троллейбусах и на автобусах маршрута №10. Ввод льготных проездных на другие маршруты не планируется.

- 11-й троллейбус сейчас не ходит, там реконструируется тяговая подстанция, которая была в том районе. И вместо этого мы пустили автобус 10С, правда, он не идет через бассейн. Сейчас мы посмотрим, возможно ли это реализовать. Что касается детского проездного, то этот вопрос неоднократно поднимался. И мы частично его ввели, но не можем заставить частного перевозчика это сделать. У нас нет возможности дотировать ему несколько десятков миллионов рублей, - резюмировал глава города.