Во владимирских школах станет больше воспитательной работы и патриотизма

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До начала нового учебного года осталось всего несколько дней. Число больных коронавирусом стремительно растет, родители беспокоятся, не отменят ли торжественные линейки в школах, а то может вообще введут снова «дистанционку». Однако введения таких строгих мер пока не планируется.

- По той информации, что поступает из Роспотребнадзора, сегодня ситуация с ковидом обостряется. Но, как говорят эксперты в этой части, болеют чаще люди старшего возраста, не дети. Мы планируем открывать учебный год в традиционном формате, - подчеркнула директор департамента образования Светлана Болтунова во время прямого эфира, проведенного ЦУРом и телеканалом «Губерния-33».

Чиновница, как и многие родители, уверена, что образование будет гораздо качественней, когда учитель смотрит в глаза своих учеников. Цифровые технологии нужны для расширения возможностей. Так что ведомство ратует за очный формат обучения. Пока о дистанционном образовании речи не идет.

Первое сентября пройдет по обновленному сценарию. На линейке во всех школах региона торжественно поднимут российский флаг и споют гимн. Причем это будет не разовая праздничная акция. Ее будут повторять в начале каждой учебной недели.

Сейчас во Владимирскую область поступают наборы государственной символики, которые приобретены за счет средств федерального бюджета.

- Все 336 школ получат наборы флагов, гербов, плакатов. Если в учреждении есть два здания, то будет поставлено два комплекта. Знать государственную символику и гимн страны обязательно, – уверена Светлана Болтунова.

Но и это еще не все. Министерство просвещения разработало проект по патриотическому воспитанию в школах «Разговоры о важном». Это будут классные часы, где школьникам будут рассказывать об истории страны, выдающихся людях и открытиях. Проходить они будут раз в неделю. Первый такой классный час запланирован на 5 сентября.

И последнее нововведение касается учебных планов. Изменятся образовательные стандарты для 1-5 классов в части содержания, будет больше воспитательной работы. Кроме того, теперь второй иностранный язык, который до этого начинали учить с пятого класса, не обязателен. Он будет включен по желанию родителей и при наличии условий в школе.