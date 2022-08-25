Новый фонтан и детские сады: что подарили Владимиру прошлые дни города

. Фото: Александр Мясников

Ежегодно власти города говорят нам о том, что в этот раз день города будет самым масштабным. А владимирцы в ответ заявляют, что праздник практически не меняются. Истина, как всегда, где-то посередине. А чтобы убедиться в этом, «Комсомолка» решила вспомнить, как мы отмечали день рождения Владимира в разные годы.

Хоровод у Золотых ворот

. Фото: Александр УТКИН

В 2012 году власти решили разнообразить день города новыми интерактивными событиями. И главным из них решили сделать хоровод в самом центре города. Формально впервые это мероприятие прошло в 2011 году, однако тогда дождь не позволил нормально провести это мероприятие. А вот на следующий год десятки, а то и сотни владимирцев собрались вокруг Золотых ворот, взялись за руки и водили хоровод.

Позже это событие стадо традиционным. Между прочим, в нем в первые годы всегда участвовали руководители города. К примеру, Сергей Сахаров, сейчас являющийся мэром Суздаля. В итоге, вплоть до 2019 года хоровод вокруг Золотых ворот был неотъемлемой частью дня города. И лишь пандемия заставила отказаться от этого события. В этом году хоровода не будет.

Также в 2012 году во Владимир приезжал Костя Цзю. Вместе с Денисом Лебедевым он принял участие в турнирах по рукопашной борьбе на открытом воздухе у «Северных Торговых рядов». Сам не боролся, но автографы раздавал всем желающим.

А еще тогда власти Владимира с помпой заложили камень в основании будущего детсада на улице Фатьянова, в районе дома 8. А также открыли на той же улице возле дома №14 новый детский садик на 135 мест. В этом году без нового детсада вновь не обойдутся. Традиция!

Два в одном

. Фото: Александр УТКИН

Через два года, в 2014 году владимирцы в один день отмечали сразу два события – День города и юбилей Владимирской области, которой тогда исполнилось 70 лет. Второе мероприятие всячески продвигала тогдашний губернатор Светлана Орлова. Из-за этого день города сместился аж на октябрь – 11-е число.

В итоге на дне города реально была «движуха», как любила говаривать Светлана Юрьевна. Началось все в 11 часов, когда от Золотых ворот стартовало торжественное шествие праздничных колонн. Предприятия и организации региона нарядили своих сотрудников, украсили автомобили, придумали баннеры и флаги и показали все это горожанам, выстроившимся вдоль главной улицы Владимира.

Около торгового центра «Гранд» устроили масштабную выставку пожарной техники. Мальчишки и девчонки облазили все машины. А на Соборной площади прямо перед Успенским собором прошел кубок по парашютному спорту. Не каждый день увидишь, как в центре Владимира приземляются парашютисты.

Вода, музыка и два салюта

. Фото: Валерия Рудометова

В 2018 году Светлана Орлова в последний раз принимала участие в дне города. И в итоге, этот праздник оказался самым помпезным. Ведь горожанам презентовали супер-фонтан – светомузыкальной, который расположился перед драмтеатром.

Театральная площадь уже за несколько часов до запуска фонтана была переполнена зрителями. Струи воды били к небу на 10 метров, поэтому видно было даже тем, кто стоял у Золотых ворот. Водный объект, построенный за 95 миллионов рублей, открыли губернатор Владимирской области Светлана Орлова и заместитель председателя Правления ПАО «Сбербанк» Олег Ганеев.

После слов губернатора и заместителя председателя Сбербанка, владимирцам показали красочное шоу: зазвучала музыка из фильма «Мой ласковый и нежный зверь» и над фонтаном закружилась пара каскадеров, которая танцевала среди светящихся струй воды.

После официального открытия на сцене выступали французская певица Кристель Лури и финалистка шоу «Голос» Оливия Краш, которая встала за диджейский пульт и пела современные треки. А в 21.00 над Театральной площадью запустили салют, который длился пять минут. В это же время на Соборной площади запела группа «Город 312». Народа там было в несколько раз больше, чем на Театральной. Владимирцы стояли «голова на голове», да еще каким-то образом им удавалось подвигаться. Через час уже над Успенским собором раздался второй салют продолжительностью около 10 минут.

Просто Feduk

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Последний перед пандемией день города, прошедший без ограничений, запомнился, наверное, самым громким хедлайнером вечернего концерта за все годы. Обычно же как бывало – перед владимирцами выступали лучшие коллективы области, а также звезды минувших лет, слава которых осталась далеко позади.

Но в 2019 году звездой главной музыкальной площадки на Соборной площади стал действительно модный музыкальный исполнитель — Feduk, работающий на стыке хип-хопа и хаус-рэпа. Владимирцев не смутило, что главный хит у него («Розовое вино») вышел несколько лет назад, и вечером на Соборке была самая настоящая давка.

Из нового можно также было отметить площадку на Спасском холме, где все мероприятия посвятили моде. Поклонники подиумов и эпатажных платьев смогли оценить показы модных коллекций от модельного агентства «Жанна», а также мастер-класс по бальным танцам.

Наконец, на Студеной горе открылся гастромаркет «Рынок на Студеной». Между прочим, он работает до сих пор и пользуется большой популярностью у горожан.