Рязанские лесные пожары бушуют в 23 километрах от Владимирской области

. Фото: Иван МАКЕЕВ

Утром 24 августа Владимир снова затянуло дымкой, причем куда сильнее, чем сутки назад. Естественно, у жителей региона возникает вопрос, откуда дым и запах гари?

Обстановка может меняться

Как рассказал директор департамента лесного хозяйства Владимирской области Евгений Малышев, за прошедшие сутки на территории региона случилось восемь лесных пожаров в общей сложности чуть более чем на 15 гектарах. Почти все они потушены — сейчас тушатся два очага на площади чуть более 1,2 гектаров. В тушении задействовано 247 человек, 200 единиц различной техники, а на экстренные случаи сформирован резерв — еще 93 человека и 100 машин. При надобности власти готовы задействовать даже военных.

- Сегодня утром (24 августа — Ред.) губернатор направил письмо командующему Западным военным округом по поводу привлечения к тушению лесных пожаров сил и средств войсковых частей, располагающихся на территории Владимирской области. Но пока острой необходимости в привлечении военных мы не видим — справляемся собственными силами совместно с МЧС, резервом и московской группировкой, - объяснил Евгений Малышев.

Что касается утреннего смога, который пощекотал нервы владимирцам, помнящим 2010 год, то главный лесник региона со всей ответственностью заявил, что эта гарь пришла не из владимирских лесов.

- Это дым не с пожаров Владимирской области. Мы предполагаем с высокой долей вероятности, что он шел с территории Рязанской области — направление ветра совпадает, - объяснил глава лесного департамента.

Впрочем, во Владимире уже к 11 часам дня дым полностью рассеялся. Пока самым задымленным является Петушинский район. К сожалению, авиаразведка утром 24 августа из-за смога не смогла подняться в небо, чтобы изучить обстановку, но как только позволят условия, немедленно полетит. Всего авиация совершает по два патрулирования в сутки. Также работают 50 камер видеонаблюдения в лесах и 147 патрульных групп.

- Хочу обратиться к жителям с просьбой не посещать леса в данный период — материал лесной подстилки очень горючий, а влаги в ручьях и речках почти нет — даже простой проезд техники может вызвать пожар в лесу. Поэтому прошу воздержаться от прогулок и поездок в лес до улучшения ситуации, - обратился Евгений Малышев к владимирцам.

Осложняется обстановка лишь тем, что рязанский пожар приблизился к границам с Владимирской область уже на 23 километра. Правда, сейчас подул северо-западный ветер, который погнал огонь на Шатурский район Московской области.

Встречных палов не будет

Заместитель начальника ГУ МЧС России по Владимирской области Юрий Арбузов добавил, что чрезвычайное ведомство региона готово к ухудшению ситуации.

Евгений Малышев и Юрий Арбузов. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Мы в круглосуточном режиме мониторим ситуацию с лесными пожарами как на территории Владимирской, так и соседних областей. Угрозы для Владимирской области пока нет, но силы и средства готовы к приближению пожаров — совместно с лесхозом будем встречать его на границе с Рязанской областью, чтобы не допустить перехода на нашу территорию, - рассказал Юрий Арбузов.

В региональном главке МЧС напомнили, что сейчас действует особый противопожарный режим и запрещено любое разведение открытого огня. Что до лесных пожаров, то дознаватели МЧС уже вынесли 68 постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел по данным фактам, и по пяти фактам возбудили дела — речь идет о причинении ущерба лесным хозяйствам на сумму 3,8 миллиона рублей. Еще один факт оказался умышленным поджогом, его направили в следственные органы. Правда, искать таких поджигателей очень сложно, так как дело происходит в безлюдной местности.

Лесники и пожарные уточнили, что встречных палов для остановки огня во Владимирской области проводить не собираются, так как в этом нет никакой необходимости. Да и сама ситуация в корне отличается от того, что было 12 лет назад.

- В 2010 году масштаб пожаров был в сотни раз больше, чем сегодня. Поэтому не стоит поддаваться панике — ситуация стабильная, и угрозы чрезвычайной ситуации во Владимирской области нет. Гражданам стоит лишь побеспокоиться о своем здоровье из-за смога — реже выходить на улицу и пить больше воды, - резюмировал Евгений Малышев.