Владимирцы вновь начали брать кредиты, но пока делают это с осторожностью

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В этом году владимирцы явно не торопятся загонять себя в кредитные долги. Во всяком случае, статистика от владимирского отделения Центробанка России прямо указывает на то, что жители 33 региона пока опасаются брать кредиты, хотя с начала лета объемы кредитования в регионе вновь начали потихоньку расти.

Во-первых, стоит отметить, что предприятия набрали кредитов на большую сумму. Всего с января по июнь 2022 года предприятиям области выдано кредитов на сумму 85,6 миллиарда рублей, жителям региона - около 52,6 миллиарда рублей.

Что касается бизнеса, то из всей суммы на долю малого и среднего бизнеса приходится 26,7 миллиарда рублей. Такие показатели превышают уровень аналогичного периода прошлого года на 13 процентов. Лидерами кредитования стали обрабатывающая промышленность (40 миллиардов рублей) и торговля (7,2 миллиарда рублей).

Возвращаясь к кредитованию обычного населения, то тут стоит отметить, что из общего объема выданных жителям региона средств основу (около 80 процентов), или 40,9 миллиарда рублей, составляют потребительские кредиты. На жилищные кредиты приходится чуть более одной пятой суммы, или 11,7 миллиарда рублей. Общий объем выдачи кредитов владимирцам снизился по сравнению с I полугодием 2021 года на 22 процента. Но, если с марта по май 2022 года наблюдалось резкое снижение объемов кредитования, то уже в июне выдача кредитов к прошлому месяцу текущего года увеличилась на треть.

- Ежемесячный темп роста выдачи кредитов населению пока ниже, чем в I полугодии 2021 года. Видя произошедшее укрепление рубля, потребители ждут соразмерного снижения цен на привычные товары, откладывая покупки сейчас, чтобы потом купить дешевле. Как следствие, потребительская активность остается сдержанной. При этом в середине лета доля владимирцев, которые предпочитали покупать дорогостоящие товары, а не откладывать свободные деньги, увеличилась, – пояснила управляющий владимирским отделением Центробанка России Надежда Калашникова.