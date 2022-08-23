Во Владимирской области сохраняются риски возникновения новых лесных пожаров

. Фото: Иван МАКЕЕВ

Владимирцы с раннего утра 23 августа жалуются на запах гари, который появился на окраинах областного центра. Как выяснилось, серьезных очагов лесных пожаров в регионе нет и ситуация на контроле, однако гарь у нас отнюдь не только от рязанских пожаров, хотя безусловно они сильно влияют на запахи над Владимиром. По словам заведующего отделом охраны, защиты, надзора и контроля департамента лесного хозяйства Сергея Сазонова, рязанский лес горит всего в 31 километре от границы с Владимирской областью.

Вообще сотрудники областного департамента лесного хозяйства ни на минуту не прекращают мониторить ситуацию — из-за жары и засухи локальные очаги вспыхивают то тут, то там. Руководство ведомства в прямом смысле слова находится в лесах на самых напряженных участках.

- В настоящий момент (на момент публикации данного материала – Ред.) зафиксированы два лесных пожара — в Гороховецком районе на площади 0,01 гектара и в Заречном лесничестве Петушинского района на площади 0,2 гектара, - рассказывает Сергей Сазанов. - К тушению привлечены не только наши сотрудники, но и представители МЧС, а также силы из Москвы — 30 поливомоечных машин.

Оказывается, эти машины не уехали после тушения торфяника в Гусь-Хрустальном районе и теперь распределены по региону — основная их часть работает в Петушинском и Гусь-Хрустальном районе.

По оперативным данным департамента лесного хозяйства, за минувшие сутки на всей территории Владимирской области было зафиксировано семь лесных пожаров — они происходили в Гусь-Хрустальном, Камешковском, Петушинском и Селивановском районах.

- Общая площадь пожаров составила 19,3 гектара. Наиболее крупным был пожар в Селивановском районе — здесь площадь пожара составила 10 гектаров, - уточнил Сергей Сазанов.

Все эти возгорания были локализованы и потушены, однако опытные лесные инспекторы утверждают, что о полной безопасности можно будет говорить только тогда, когда получится либо существенно увлажнить почву, либо когда пойдут дожди. Сейчас все пожары быстро локализуются и опахиваются — главное, не дать низовым очагам перейти в верховые пожары, как было в 2010 году.

Тем не менее, сейчас у лесников средств существенно больше — благодаря только камерам видеонаблюдения в режиме онлайн удается отслеживать значительную территорию региона.

- Хотелось бы обратиться к самим гражданам — следует проявлять большую ответственность, не разводить открытый огонь и не жарить шашлыки. К сожалению, часто после отдыхающих начинает гореть мусор, после чего огонь переходит на лес. Просим проявлять большую сознательность в этом вопросе, - резюмировал Сергей Сазонов.

Последнее особенно актуально в свете того, что в региональном МЧС продлили высокий уровень пожарной опасности четвертого класса в большинстве районов Владимирской области как минимум до четверга, 25 августа.