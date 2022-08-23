В Юрьевце на трассе М-7 вернули самый популярный пешеходный переход

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Жители микрорайона Юрьевец в конце минувшей недели заметили, что на забытом уже пешеходном переходе у поворота на улицу Институтский городок с улицы Ноябрьской вернулись знак «Пешеходный переход» и соответствующий светофор.

Свою известность эта «зебра» получила после того, как руководство ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород», ведающее федеральной трассой М-7 на владимирском участке, закрыло ее в пользу старого подземного перехода.

Местные жители, годами не заглядывавшие в находившийся не в лучшем состоянии подземный переход, едва ли не с боем пытались вернуть любимую «зебру» на место, но ничего не вышло — в целях безопасности дорожники планомерно ликвидируют «наземники», и исключений делать не собираются даже для густонаселенного района областного центра.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Было это зимой текущего года, но теперь переход неожиданно вернулся на прежнее место. Правда, пока только в виде знака и светофора, а разметку на проезжей части наносить не стали. Тем не менее, многие обрадовались, с ходу решив, что это мэрия сделала жителям такой подарок.

- Без тяжестей и в одиночку вполне можно переходить и под землей. Но когда ты с коляской, это то еще приключение, - объяснила жительница Юрьевца Алена. - Так что мы рады, что «зебра» вернулась на место. Очень надеемся, что навсегда.

Впрочем, мэрия здесь не причем, а ситуация объясняется очень просто.

- Наземный пешеходный переход в Юрьевце возвращен на время ремонта подземного перехода. В настоящее время ждем проект производства работ от подрядной организации, которая должна предоставить его согласно контракту, - рассказал официальный представитель ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород» Александр Полянский.

Работы по подготовке подрядчики начали с 15 августа. Если все пойдет по плану, к концу осени «подземник» полностью приведут в порядок. Стоимость контракта составляет более 38 миллионов рублей.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Однако речь не идет о том, что функционировать оставят сразу два перехода. В ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород» отметили, что как только ремонтные работы завершатся, наземный пешеходный переход снова будет ликвидирован. Того требуют правила безопасности. К сожалению, на «наземниках» нередко сбивают людей. А пока на время ремонта, на участке введут ограничение скорости до 40 километров в час.

Справедливости ради, нужно сказать, что многие владимирцы уже привыкли перебираться через Пекинку в Юрьевце под землей, так что пока вернувшийся наземный вариант особой популярностью не пользуется.