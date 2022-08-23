Жителей Коврова напугало состояние опор Павловского моста

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Ставший знаменитым Павловский мост, разделяющий северную и южную части города оружейников, снова стал активным предметом обсуждения — ковровчане выложили в соцсетях фотографии конструкций, в которых многие узнали одну из опор моста, которая пребывает в весьма плачевном состоянии.

Тут же был брошен тревожный клич: по словам авторов, ремонт Павловского моста, который обходится региону в 300 миллионов рублей, может оказаться всего лишь «косметикой», так как нет смысла менять верхушку, если основа путепровода вот-вот разрушится.

- Неужели после ремонта Павловский мост окажется только с виду красивым, а «начинка» будет прежней? Какой тогда смысл вообще проводить работы? - задавались вопросом многие горожане, глядя на пугающие фотографии опор, из которых буквально сыпался бетон.

Другие говорят, что мост вовсе следовало разобрать и построить на его месте новый путепровод.

Однако власти города заверили, что никакой опасности не будет. Впрочем, тут же добавили, что действительно с опорами не все в порядке, однако «просто так» это дело никто не оставит.

- Ремонта действительно требует пятая опора Павловского моста, пребывающая в аварийном состоянии. Как правило, именно ее и фотографируют, - рассказал заместитель главы администрации города Коврова по ЖКХ Амангельды Куандыков. - На нее мы будем «одевать» большие металлические трубы — они уже лежат возле моста, а внутри проведем сварку с арматурой и зальем бетоном. Но все остальные опоры также прошли экспертизу, которая показала, что они подлежат реставрации, что мы и делаем. Конечно же, эти работы делаются не на пару лет, а на долгие годы.

По словам руководителя городского ЖКХ, главная проблема в ремонте пятой опоры заключаются в технологических «окнах» - полной приостановке движения поездов на линии, проходящей под мостом. Таких «окон» требуется несколько по шесть-восемь часов в каждом, и предоставляет их Горьковская железная дорога по своему усмотрению, а конкретных сроков пока не существует.

Кстати, городским властям почти удалось решить вопрос с грузовиками, норовившими проскочить по аварийному путепроводу. «Газели» еще пытаются проехать, но застряют, и потом ГИБДД оформляет ДТП. Однако большегрузные фуры и автобусы больше через Павловский мост больше не ездят.