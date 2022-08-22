Муниципалитеты Владимирской области получили 1,5 миллиарда рублей на ремонт дорог

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В этом году на ремонт дорог во Владимирской области выделены весьма серьезные суммы. Может, потому что год предвыборный. А может потому, что того требует нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Но на муниципальные и сельские дороги в этом году выделено почти 2 миллиарда рублей.

В целом дорожно-ремонтная ситуация на территории Владимирской области по состоянию на 2022 год стала лучше, чем была даже год назад. Так, с учетом помощи федерального центра дорожный фонд региона оказался на 2 миллиарда рублей больше, чем годом ранее. Это позволило увеличить объем выполняемых работ.

- Основная часть федеральной поддержки была направлена на выполнение показателей по национальному проекту – продолжение строительства Рпенского проезда, а также на приведение в нормативное состояние региональных и муниципальных дорог, - рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Николай Теняков.

Задача, поставленная перед областью в рамках нацпроекта «БКД», серьезная — нам предстоит к концу 2024 года привести 52,6 процента дорог регионального значения в нормативное состояние, а в так называемой Владимирской городской агломерации (областной центр и девять окружающих его муниципальных образований) эта цифра должна составить 85 процентов.

- Важнейшей задачей считается максимально возможное оказание помощи муниципалитетам. Сейчас им направлены на дороги большие деньги — 1,5 миллиарда рублей, и более 300 миллионов рублей на строительство и реконструкцию дорог в сельской местности, - объяснил Николай Теняков.

В целом в рамках нацпроекта в регионе в текущем году будет отремонтировано 465 километров дорог, из которых 174 километра имеют статус региональных, еще 293 километра приходятся на местные дороги.

Во многом избежать трудностей дорожному департаменту Владимирской области удалось за счет установленного порядка, по которому контракты на ремонт заключаются в год, предшествующий году ремонта. Таким образом, повышение цен на стройматериалы не оказало негативного эффекта на проводимые работы, так как подрядчики подготовились заранее.

Так что сейчас во всех без исключения муниципалитетах ведутся те или иные дорожные работы. Правда, строительство новых шоссе в сельской местности пока активным не назовешь — по сведениям главы дорожного департамента региона, каждый год твердым покрытием соединяются по четыре-пять населенных пунктов. Причем в одних случаях речь идет о полноценном асфальтированном шоссе, а в других ситуациях делается только покрытие из щебенки, которое так ругают селяне за неудобства и постоянную пыль.

А В ЭТО ВРЕМЯ

За счет экономии средств более чем в 100 миллионов рублей удалось закупить 41 машину для вновь формируемых бригад, которые отправятся на борьбу с борщевиком.

- Техника закуплена и в настоящее время находится на хранении, пока происходит подготовка всех необходимых документов. Планируем, что к концу августа или в первой половине сентября ее передадут в муниципалитеты, - рассказал Николай Теняков.

Помнят дорожники и о зиме. После добротных снегопадов в сезоне 2021-2022 решено было произвести также и закупку дорожной техники для уборки улиц. Речь идет о сотне машин — столь крупного приобретения тракторов и грейдеров во Владимирской области еще не было ни разу. Их также должны будут распределить по муниципалитетам, так что есть шанс, что теперь зима неожиданной не станет.