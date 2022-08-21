Сказка в городе: как владимирские детсады преображают территорию

Сказочная аллея детского сада №32.

Во Владимире ежегодно проходит конкурс «Город детства», целью которого является улучшение внешнего облика города, повышение туристической привлекательности и благоустройство территории образовательных учреждений.

В этом году на конкурс заявились 52 участника, до финального очного испытания дошло 30 детских садов (по 10 в каждом районе города) и 7 школ. Победителей определят в октябре. А пока этого не произошло, предлагаем вам самим оценить фантазию учреждений и полюбоваться на созданную красоту. Для этого мы выбрали восемь самых интересных территорий.

«Аллея сказок»

Детский сад №32.

Детский сад №32 предложил на конкурс проект «Аллея сказок». Благодаря созданию ботанического мини-сада и шикарной аллеи детский сад превратился в настоящую полянку с любимыми персонажами. Здесь поселились и Баба-Яга в своей избушке, и Емеля на печи, и царевна-лягушка, и дикие лебеди и, конечно же, лиса с румяным колобком.

20 маршрутов

Детский сад №59.

Эколого-валеологический проект детского сада №59 получил название «Островок счастливого детства». Это специально организованные маршруты для детей с посещением станций: игры на асфальте, центров познавательно- исследовательской деятельности, прохождением экологических и оздоровительных троп. Всего разработано 20 маршрутов (метеоплощадка, поляна сказок, уголок леса, тропа здоровья, арома-грядка, мульти-мульти, дорога безопасности, спортивная площадка, птичья столовая, веселое подворье, лодочная и другие). Ну и куда же без сказочных персонажей. Детей радует Белоснежка с гномами, котенок по имени Гав, доктор Айболит и настоящее подворье.

Экологическая тропа

Детский сад №17.

Детский сад №17 обустроил экологическую тропу. Маршрут прогулки проходит через цветы, лекарственные растения, сельскохозяйственные культуры. Останавливаясь на обозначенных «остановках», педагог читает сказку или рассказ, дети вспоминают пословицы и поговорки об объекте, обсуждают его полезные свойства.

Природные уголки

Детский сад №103.

Территория детского сада №103 утопает в зелени. По периметру вдоль забора посажены высокие деревья и кустарники. Огромное множество цветников радуют глаз детей на протяжении всего лета, ребята наблюдают и ухаживают за ними, благодаря чему знают названия всех цветов. Руками родителей и воспитателей на территории созданы тематические природные уголки: уголок леса с дикими животными, озеро с семейкой лебедей, сказочная поляна «Колобок», летний класс. В этом году создан огород.

Кафе для птиц

Детский сад №6.

Благоустроенная территория со сказочными персонажами и волшебной картой путешествия по цветочным островкам каждый день встречает воспитанников и родителей детского сада №6. Здесь каждый день можно отправиться в путешествие, покормить птиц в специальном " Кафе для птиц", заглянуть в зелёную аптеку, навестить пчёлок, побывать в загоне у животных, а также почитать сказку с Емелей на печи или, если не испугаешься, постучаться в домик Бабы-Яги.

Воспитание через сказку

Детский сад №57.

Педагоги детского сада №57 стараются пробудить интерес детей к волшебному и удивительному миру сказок. Знакомство со сказкой начинается, как только ребенок входит на территорию детского сада - его встречают сказочные персонажи: курочка Ряба, три медведя, Емеля с волшебной щукой, царевна лягушка. На занятиях знакомство продолжается через раскраски и книги, через истории воспитателей и праздники, которыми насыщена жизнь детского сада.

Домик из пенька

Детский сад №90.

Можно спилить дерево и выкорчевать пень. А можно на этом пне соорудить арт-объект. Воспитатели детского сада №90 совместно с сотрудниками ИК-3 УФСИН России по Владимирской области решили, что на месте спиленных полувековых каштанов должны появиться домики. Один похож на волшебный теремок с балкончиками и цветами, другой более основательный и строгий. Теперь у каждого ребёнка есть своя личная история этих игрушечных домиков и жизни вокруг них.

Деревенский дворик и мир птиц

Детский сад №104.

В детском саду №104 кроме множества цветников есть эколого-оздоровительная тропа с полезными и красивыми объектами. В «Зеленой аптеке» посажены лекарственные растения Владимирского края, есть беседка, деревенский дворик, где можно познакомиться с домашними животными. Создана дорожка здоровья и «мир птиц» - уголок ознакомления детей с птицами Владимирского края.

Фото со страницы городского управления образования ВКонтакте.