Передовые разработки ковровских оружейников представили на выставке в Москве

Фото Елены Бондаренко.

Форум «Армия-2022» проходит в восьмой раз. Он является одним из крупнейших не только в России, но и в мире. И здесь можно увидеть самые современные военные достижения. На стенде НПО «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех» представлены передовые разработки ковровского ВНИИ «Сигнал». Об этом нашему изданию сообщил депутат Государственной Думы РФ от Владимирской области Игорь Игошин.

Серьёзный интерес у посетителей вызвал знаменитый комплекс средств автоматизации управления «Планшет» в различных его модификациях, в том числе и на шасси. На закрытом показе продемонстрирована роботизированная БМП-3 с боевым модулем «Синица». Кстати, эта машина-робот может использоваться для огневой поддержки действий мотострелковых подразделений. Она оснащена современным и высокоточным комплексом вооружения. Изюминка «Синицы» в том, что безэкипажная боевая машина пехоты оборудована боевым модулем, который "видит" местность на 360 градусов вокруг себя в любое время суток.

«Планшет» предназначен для автоматизации управления артиллерийскими, минометными подразделениями и расчетами реактивных систем залпового огня Представленный на форуме «Планшет–М-ИР» является следующим этапом развития малогабаритного носимого комплекса средств автоматизации «Планшета – А» и теперь размещается на бронеавтомобиле. Среди его преимуществ: высокая мобильность, быстрое развертывание, повышенная автономность работы, расширенный диапазон сопрягаемых технических средств, получение данных видеопотока с БПЛА непосредственно на рабочее место командира в реальном времени. Своевременная робототехника - это избежание потерь военнослужащих в различных операциях по защите Родины, это мобильность и точность.

АО «ВНИИ «Сигнал» показал на международной выставке и унифицированный лазерный гирокомпас, который легче, точнее и быстрее своих предшественников. Он не имеет аналогов в России. Такое оборудование можно устанавливать на различной технике, топопривязчиках, радиолокационных станциях, разведывательных и машинах управления.

- Генеральный директор ВНИИ «Сигнал» Владимир Пименов уверен, что разработки ковровского предприятия опережают время. Они принесут ощутимую пользу в защите нашего Отечества. Бывая на «Сигнале», общаясь с людьми, ловлю себя на мысли, что их ум, их знания и их решимость сделать лучшую технику не только в стране, но и мире – это настоящий патриотизм, любовь к России, к своему дому, - рассказал депутат Игорь Игошин. ♦