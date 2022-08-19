Конкретика по второму мосту через Клязьму во Владимире может появиться после ввода М-12

Владимиру давно не хватает одного моста в Загородный. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области Николай Теняков рассказал о судьбе нескольких крупных проектов, связанных с дорожным движением в областном центре и вокруг него. Увы, пока рассчитывать на то, что пробок станет меньше, не приходится.

Два объезда

Самая свежая новость — судьба Северного обхода Владимира, разговоры о строительстве которого ведутся не один год, может решиться в ближайшее время, причем на федеральном уровне. Тема снова сдвинулась с мертвой точки после общения врио губернатора Владимирской области Александра Авдеева с Президентом России Владимиром Путиным.

- На встрече с Президентом было принято решение Министерству транспорта проработать вопрос и доложить свои предложения. Через месяц ожидаем доклада, - рассказал Николай Теняков.

По словам главного дорожника региона, только после этого станет понятно, что именно предполагается сделать. Вместе с тем, вариант возможного строительства Северного обхода Владимира все тот же — с выходом на федеральную трассу в районе дороги на Суздаль.

Еще одна объездная дорога, волнующая владимирцев — это Южный обход. Вернее та его часть, что проходит от поворота с основной трассы М-7 в Собинском районе до спуска к дороге на Радужный. К сожалению, самосвалы со строительства М-12 привели покрытие «Южки» на этом участке в безобразное состояние.

- Это федеральный объект, и планы владельцев М-7 (ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород» - Ред.) мне неизвестны. Но точно знаю, что работы по ремонту дороги общего пользования будут проведены по завершению строительства и по мере ввода М-12 в эксплуатацию, так как дорога должна быть в нормальном состоянии, - объяснил Николай Теняков.

То есть Южный обход все-таки отремонтируют. Кстати, планы по расширению «Южки» до четырех полос еще в силе, правда, если это и произойдет, то точно не в ближайшее время.

Назревший мост

Не менее амбициозный проект, обсуждаемый вот уже много лет — строительство второго моста через Клязьму. Однако и здесь пока подвижек ожидать не приходится — в отличие от моста через Оку под Муромом, который возводят с гоночной скоростью, владимирский путепровод через реку пока еще едва ли находится в проекте.

- Вы помните, что был вариант Восточного обхода между Владимиром и Боголюбово, и соответственно, мост через Клязьму на трассе Р-132 «Золотое кольцо» напрашивался сам собой, чтобы соединить транспортный разрыв со стороны Рязани к выходу на Иваново. Пока это все в проработке, но могу сказать, что Федеральное дорожное агентство и ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород» заинтересованы в реализации этого проекта. Но вопросы эти они будут рассматривать уже по факту завершения строительства М-12, - сообщил Николай Теняков.

Глава дорожного департамента добавил, что и проект горадминистрации Владимира по организации второго моста через Клязьму, который предлагалось построить с выходом в районе площади Фрунзе, тоже еще не отложен под сукно.

- Тут речь идет даже не о датах начала строительства, а о выборе, где вообще этот мост появится. Окончательного решения нет, но одно могу сказать точно — вопрос с мостом давно назрел, - резюмировал Теняков.

Наконец, остановился руководитель главного дорожного ведомства региона и на Рпенском проезде, которого с нетерпением ждут владимирские автомобилисты. Всем известно, что у строителей в ходе реализации проекта возник ряд проблем — от чисто технических моментов, связанных с особенностями грунтов и, соответственно, изменением документации, до повышения цен на стройматериалы. Многие были уверены, что срок сдачи объекта перенесут, но ничего определенного не озвучивалось.

- В соответствии с муниципальным контрактом срок ввода — конец апреля 2023 года. Для всех сейчас понятно, что этот срок нереален. Я не буду говорить о причинах — на самом деле есть и объективные, и субъективные причины, но мы рассчитываем, что ввод в эксплуатацию Рпенского проезда будет в ноябре 2023 года. Имеется ввиду именно пуск транспорта, - объяснил Николай Теняков.