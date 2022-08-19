В Вязниках на трассе М-7 снизить аварийность помогут дорожные развязки

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

Очередные аварии, произошедшие под Вязниками, снова заставили водителей вспомнить о стихийном очаге аварийности, который периодически возникает на здешних перекрестках.

Тяжесть последствий

Чаще всего в сводках ДТП из Вязниковского района мелькают грузовики и автомобили попутных направлений, которые сталкиваются на перекрестках во время остановок под красный свет.

К сожалению, в таких авариях нередко погибают люди. Последний случай имел место 11 августа в районе пересечения улиц Железнодорожная и Удобная города Вязники — после столкновения две фуры загорелись. К сожалению, водитель одной из них скончался.

А двумя днями ранее — 9 августа, неподалеку погибла 64-летняя женщина, известный в Вязниках детский врач. Она выезжала на М-7 с второстепенной дороги, но светофор в тот момент не работал. К сожалению, легковушка попала под колеса большегруза.

- На федеральной трассе М-7 в Вязниковском районе за семь месяцев текущего года произошло 23 ДТП с пострадавшими, в которых два человека погибли и 31 ранен, - рассказал старший инспектор УГИБДД УМВД России по Владимирской области Михаил Маслов.

В Госавтоинспекции добавили, что последние двое погибших в эту цифру не вошли, но по факту здесь скончались уже четыре человека за год. А если вспомнить статистику за 2021 год, то там тоже было немало аварий именно на трассе М-7 – 66 ДТП, в которых погибли 14 человек, а 70 получили различные травмы.

В ГИБДД говорят, что снижению аварийности во многом способствовали неоднократные выезды в районе сотрудников областной спецроты ДПС, которые несли дежурство на напряженных участках, а также меры, которые принимали в ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород».

Фото УМВД России по Владимирской области.

- Однако ДТП здесь продолжаются, причем в любое время суток. Чаще всему виной становится утомленное состояние водителей, в том числе большегрузов, которые после длительной поездки не замечают светофор. Однако все щиты, светящиеся знаки, баннеры и многое другое здесь установлено, - объяснил Михаил Маслов.

В ГИБДД отметили, что, например, в Петушинском районе аварийность на М-7 в нынешнем году по сухой статистике выше, чем в Вязниковском районе, однако тяжесть последствий привлекает внимание общественности именно к последнему.

«От количества знаков ничего не изменится»

В ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород» причины аварийности в этом месте на трассе видят не только во внешних причинах. По словам дорожников, немало вопросов и к тем, кто контролирует выход водителей на линию — почему шоферы едут в утомленном состоянии? Почему засыпают за рулем? Все эти вопросы задают сами служители автотрассы, но не находят на них ответов.

- На участке М-7 в Вязниках выполнено даже больше, чем того требуют нормативы. Но мы можем поставить массу знаков, и ничего не изменится. В долгосрочной перспективе мы планомерно уходим от одноуровневых пересечений, но строительство развязок ведем по мере поступления финансирования. В настоящее время такие работы ведутся в Ковровском районе. Все, что в наших силах, мы делаем, - констатировал официальный представитель ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород» Александр Полянский.

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

Наш автоэксперт, председатель Федерации по автослалому Владимирской области Евгений Ерофеев также полагает, что спасти ситуацию может только строительство развязок.

- В идеале — только они могут исправить положение. Хотя бы кольцевые, как сделано в Лакинске, - говорит Евгений Ерофеев.

Того же мнения и в областной Госавтоинспекции — если городские дороги разделить с федеральными трассами, аварийность снизится в разы. Однако когда появится средства на возведение пересечений в Вязниковском районе, сказать точно невозможно.