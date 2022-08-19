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Общество18 августа 2022 22:00

В Вязниках на трассе М-7 снизить аварийность помогут дорожные развязки

К сожалению, на этом участке продолжают происходить серьезные ДТП
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

Очередные аварии, произошедшие под Вязниками, снова заставили водителей вспомнить о стихийном очаге аварийности, который периодически возникает на здешних перекрестках.

Тяжесть последствий

Чаще всего в сводках ДТП из Вязниковского района мелькают грузовики и автомобили попутных направлений, которые сталкиваются на перекрестках во время остановок под красный свет.

К сожалению, в таких авариях нередко погибают люди. Последний случай имел место 11 августа в районе пересечения улиц Железнодорожная и Удобная города Вязники — после столкновения две фуры загорелись. К сожалению, водитель одной из них скончался.

А двумя днями ранее — 9 августа, неподалеку погибла 64-летняя женщина, известный в Вязниках детский врач. Она выезжала на М-7 с второстепенной дороги, но светофор в тот момент не работал. К сожалению, легковушка попала под колеса большегруза.

- На федеральной трассе М-7 в Вязниковском районе за семь месяцев текущего года произошло 23 ДТП с пострадавшими, в которых два человека погибли и 31 ранен, - рассказал старший инспектор УГИБДД УМВД России по Владимирской области Михаил Маслов.

В Госавтоинспекции добавили, что последние двое погибших в эту цифру не вошли, но по факту здесь скончались уже четыре человека за год. А если вспомнить статистику за 2021 год, то там тоже было немало аварий именно на трассе М-7 – 66 ДТП, в которых погибли 14 человек, а 70 получили различные травмы.

В ГИБДД говорят, что снижению аварийности во многом способствовали неоднократные выезды в районе сотрудников областной спецроты ДПС, которые несли дежурство на напряженных участках, а также меры, которые принимали в ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород».

Фото УМВД России по Владимирской области.

Фото УМВД России по Владимирской области.

- Однако ДТП здесь продолжаются, причем в любое время суток. Чаще всему виной становится утомленное состояние водителей, в том числе большегрузов, которые после длительной поездки не замечают светофор. Однако все щиты, светящиеся знаки, баннеры и многое другое здесь установлено, - объяснил Михаил Маслов.

В ГИБДД отметили, что, например, в Петушинском районе аварийность на М-7 в нынешнем году по сухой статистике выше, чем в Вязниковском районе, однако тяжесть последствий привлекает внимание общественности именно к последнему.

«От количества знаков ничего не изменится»

В ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород» причины аварийности в этом месте на трассе видят не только во внешних причинах. По словам дорожников, немало вопросов и к тем, кто контролирует выход водителей на линию — почему шоферы едут в утомленном состоянии? Почему засыпают за рулем? Все эти вопросы задают сами служители автотрассы, но не находят на них ответов.

- На участке М-7 в Вязниках выполнено даже больше, чем того требуют нормативы. Но мы можем поставить массу знаков, и ничего не изменится. В долгосрочной перспективе мы планомерно уходим от одноуровневых пересечений, но строительство развязок ведем по мере поступления финансирования. В настоящее время такие работы ведутся в Ковровском районе. Все, что в наших силах, мы делаем, - констатировал официальный представитель ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород» Александр Полянский.

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

Наш автоэксперт, председатель Федерации по автослалому Владимирской области Евгений Ерофеев также полагает, что спасти ситуацию может только строительство развязок.

- В идеале — только они могут исправить положение. Хотя бы кольцевые, как сделано в Лакинске, - говорит Евгений Ерофеев.

Того же мнения и в областной Госавтоинспекции — если городские дороги разделить с федеральными трассами, аварийность снизится в разы. Однако когда появится средства на возведение пересечений в Вязниковском районе, сказать точно невозможно.

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