В Муроме автобусы вернувшегося маршрута попытались блокировать конкуренты

Фото прислано нашими читателями из Мурома.

Утром 16 августа жители Мурома из уст в уста передавали странные вещи: якобы большие автобусы, курсирующие по нескольким городским маршрутам, дружно собрались в самом центре города на остановке «ТЦ Витязь» (бывший «Октябрь») и отказывались везти пассажиров.

«Единичка» на линии

Среди муромлян родилось несколько версий произошедшего одна невероятнее другой: одни считали, что они просто поедут за детишками в загородный лагерь, а вторые предположили, что водители вовсе объявили забастовку. Ближе к обеду житель Мурома Евгений рассказал еще одну версию случившегося.

- Муромский ПАТП (один из главных перевозчиков города, который всегда был государственным — Ред.) запустил на линию без проведения торгов автобусы, а конкуренты «прижали» их до выяснения, - объяснил собеседник. Позже эту информацию подтвердили и водители городских автобусов.

Утром 17 августа руководство Муромского ПАТП действительно рассказало, что впервые за долгое время они попытались выпустить на линию городской автобус — сейчас это предприятие обслуживает только пригород и межгород. Речь идет только об одном маршруте — легендарной «единичке», или просто №1. Во Владимире его можно было бы сравнить по популярности с автобусом №24. В былые годы «единичка» возила тысячи муромлян от клуба Ленина до микрорайона Южный, охватывая все центральные улицы. Однако не столь давно этот маршрут исчез.

- Вчера мы совершили пробный заезд по маршруту №1 в утренние часы: засекли время движения, сделали необходимые замеры, чтобы затем грамотно составить расписание, опросили пассажиров, которые отнеслись к идее благосклонно, и в ближайшее время постараемся возобновить маршрут, - рассказал генеральный директор Муромского ПАТП Антон Тарасенков. - На данном этапе администрация города решает вопрос его запуска с правовой точки зрения: либо мы заключим временный договор до проведения торгов, либо сразу будут проведены торги. Действительно, вчера у нас возникли недоразумения с конкурентами — нас блокировали на «ТЦ Витязь» и на другой остановке, но в результате вопрос удалось уладить миром.

Пикантности ситуации придает тот факт, что сейчас «единичка» юридически находится «под крылом» другого известного в Муроме перевозчика - «Муром-Экспресс». Поэтому в МПАТП не стали отрицать, что выезжали на линию и вправду не совсем законно. Но с другой стороны частник «забросил» «единичку». Это и побудило государственных перевозчиков «реанимировать» маршрут.

В течение суток мы пытались получить комментарии по ситуации в «Муром-Экспресс» и в горадминистрации, но дозвониться до них так и не удалось.

«ЛиАЗы», «ПАЗы» и «Луидоры»

Кстати, несколько лет назад Муромское ПАТП переживало далеко не лучшие времена — в парке некогда крупнейшего перевозчика осталось полтора десятка полусломанных автобусов, которых едва хватало на межгород и пригород, и то не на все направления. О городских перевозках пришлось забыть. Персонал увольнялся из-за постоянных долгов по зарплате, и предприятие оказалось на грани закрытия. В конце концов, этот перевозчик стал одним из тех, кого депутаты Заксобрания Владимирской области решили передать из ведения региона в муниципалитет, что и было сделано. После этого на предприятии сменилось руководство, город изыскал средства, и дела наконец-то стали налаживаться.

- Автобусы для городских маршрутов теперь есть, - объясняет Антон Тарасенков. - Нам прибыло 15 «ЛиАЗов» 2011 года выпуска из Мосгортранса, их передала областная администрация. Состояние у них не самое свежее, но сейчас 10 машин удалось наладить — мы надеемся, что они и выйдут на городские линии.

Опять же совсем недавно жители Муромского района массово жаловались на отмену автобусов до остановок Саксино, Булатниково, Савково, Урваново и ряда других. Теперь же машины туда стали курсировать ежедневно.

За последний год ПАТП при помощи города смогло закупить и новую технику — четыре автобуса «ПАЗ» для пригорода и еще два «ПАЗ Вектор Некст» для межгорода.

- Также у нас появились три машины «Луидор» («Газель» повышенной комфортности — авт.), оснащенные кожаными креслами. Они курсируют по маршруту «Муром-Владимир», - объяснил Антон Тарасенков.

Конечно, пассажиры часто жалуются, что «Луидоры» малы, но в любом случае, они существенно комфортнее холодных и жестких автобусов, которые ходили здесь с 2014 года.

Наконец, Муромскому ПАТП удалось рассчитаться с долгами по зарплате и набрать персонал.

Так что если у муниципального перевозчика все пойдет по плану, в городе на Оке, возможно, транспортные проблемы полностью исчезнут, в отличие от многих других муниципалитетов.