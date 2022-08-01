Жители Владимирской области жалуются на «обезвоживание»

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Каждый год во время жары жители владимирских деревень и даже городов остаются без живительной влаги. В топе самых проблемных мест — Гороховецкий, Вязниковский, Суздальский и Собинский районы. И если администрация организует подвоз воды, то это уже счастье. Самой распространенной причиной «обезвоживания» являются проблемные сети.

- В прошлом году из областного бюджета было выделено 656 миллионов рублей, удалось модернизировать 106 километров водопроводных сетей и реконструировать 30 объектов водоснабжения почти во всех районах, - рассказала директор департамента ЖКХ Елена Семенова в эфире Центра управления регионом. - Кроме того, мы принципиально поменяли схему водоснабжения. Например, в селе Павловское дополнительно установили баки, в которых скапливается вода, а в селе Семеновское-Красное пробурили скважину. И это дало свои результаты, жалоб на перебои с водой стало в разы меньше. Но до конца проблему пока не решили.

По словам Семеновой, в основном жалобы поступают от жителей деревень именно в жару, поскольку именно в это время начинается несанкционированное подключение к системе централизованного водоснабжения. Проще говоря, дачники просто протягивают шланги к колонкам и начинают поливать участок. Система на такой расход воды явно не рассчитана, и люди просто выливают всю воду из скважины. А ждать, пока она снова наберется, приходится долго. Отсюда и жалобы.

- Но есть и другие участки, где проблема именно в старых сетях. Больше всего в прошлом году, да и в этом страдали жители Гороховца, где уже приступили к модернизации 12,5 километров сетей. Также реконструкция будет проходить в Вязниковском, Собинском и Суздальском районе. Последний получил на эти цели 100 миллионов рублей. На эти деньги будет заменено 13 километров сетей в Кидекше, Порецком, Гавриловском, Павловском, Сновицах и других селах и поселках. Сети там были колхозные, им уже больше 40-50 лет, конечно, они все проржавели, - отметила Елена Семенова.

Еще одна проблема — плохая вода. В большей части деревень, особенно в Суздальском, Юрьев-Польском и Камешковском районах, в воде обнаружили превышение железа и марганца. Это приводит к тому, что из крана течет мутная желтая вода, имеющая отвратительный запах и пленку. Такой даже руки страшно мыть.

- Выход один — установить станции очистки воды, которые не так дорого стоят. Главное, нужно внимательно следить за сменой фильтров. Знаю, что частично такие станции поставлены в Суздальском районе, - резюмировала Елена Семенова.