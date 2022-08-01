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Общество31 июля 2022 22:00

Небезопасные горки и качели: общественники проверили детские площадки во Владимире

Есть места, где детские конструкции буквально разваливаются
Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
Фото ОНФ по Владимирской области.

Фото ОНФ по Владимирской области.

Представители ОНФ во Владимирской области провели мониторинг детских площадок на территории города Владимира. Практически на каждой из них общественники нашли недостатки.

- За две недели обошли около 40 детских площадок во Владимире. Выявили достаточное количество нарушений, но и увидели улучшения. Например, две недели назад на одной из площадок были сломаны качели. Мы попросили их заменить, и сегодня там установили новые, но опять же с недостатками. Будем просить теперь устранить новые недочёты, - говорит эксперт Народного фронта во Владимирской области Алексей Мокеев.

Фото ОНФ по Владимирской области.

Фото ОНФ по Владимирской области.

Основные недостатки по-прежнему связаны с установкой игровых форм на детских площадок – горки, карусели, качели. Яркий пример горка на площадке у дома №34-а по проспекту Строителей. Сама конструкция ржавая и обшарпанная, а ее нижний край уже с зазубринами, об которые можно пораниться. Рядом вкопали новые качели, но, видимо, забыли засыпать ямы после бетонирования. В темное время на площадке нет освещения, и ребенок запросто может вывихнуть или даже сломать ногу, попав в этот «капкан».

- Почти 90 процентов качелей, которые мы осмотрели, не оборудованы ограничителями или выполнены в жесткой сцепке, что является нарушением. Расстояние от сидения качелей до земли на некоторых качелях слишком большое. Ребенок просто самостоятельно не сможет на них забраться, - добавил Мокеев.

Фото ОНФ по Владимирской области.

Фото ОНФ по Владимирской области.

На детской площадке у дома №6 по улице Василисина качели и горки разваливаются на глазах. Деревянная горка на ладан дышит: ступеньки в трещинах, металлические конструкции представляют опасность, а спуск заканчивается бетонным блоком. На качелях железные конструкции изогнуты, деревянные элементы сломаны, а сами они дико скрипят. Лавочки и игровые конструкции также нуждаются в замене.

Письма с результатами обследования, адресами и выявленными недостатками направлены в администрацию города Владимира и прокуратуру для принятия необходимых мер.

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