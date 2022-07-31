Сельским старостам компенсируют затраты на топливо, телефон и газеты

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На июльском заседании Законодательного Собрания депутаты рассмотрели в общей сложности 14 вопросов. Среди прочего, они приняли закон о компенсации сельским старостам их затрат, а также утрясли все нестыковки в заключенном концессионном соглашении по теплосетям в Гусь-Хрустальном районе.

Тысяча в месяц

В первую очередь, депутаты приняли изменения в областной закон о сельских старостах – теперь им положены компенсации части расходов по транспорту и связи, а также на подписку на прессу.

Как пояснили депутатам Заксобрания областные власти, старостам по роду своей деятельности приходится много ездить по области, часто разговаривать по телефону, а также быть в курсе современного законодательства. Все это стоит денег, так что поддержать сельских старост необходимо.

- Сейчас в нашем реестре сельских старост уже находится 700 человек, и список еще дополняется, - рассказала Татьяна Адулова, директор департамента региональной политики. – Размер компенсации будет определяться муниципалитетами, но ориентировочная сумма будет находиться в районе 1000 рублей.

Делится эта сумма следующим образом:

- не более 500 рублей компенсация за транспорт;

- 200 рублей за телефон;

- в районе 300 рублей за подписку на газету «Владимирские ведомости».

Последний пункт смутил депутата от КПРФ Антона Клюева, который спросил, почему выбрана именно эта газета.

- Дело в том, что именно там публикуются все законы Владимирской области, а старосте нужно разбираться в законодательстве, - пояснила Татьяна Адулова.

В итоге, депутаты проголосовали за этот закон единогласно. На год на компенсации старостам предполагается выделить в областном бюджете 10,6 млн рублей.

Четыре года работали на птичьих правах

Также депутаты коснулись темы заключенного в 2018 году концессионного соглашения в Гусь-Хрустальном районе. Дело в том, что тогда губернатор подписал документ, по которому за теплосетями в трех поселках Гусь-Хрустального района (Мезиновский, Золотково и Иванищи) следила компания ООО «Владтеплоресурс». Речь шла о необходимости модернизировать 7 объектов теплоснабжения (котельные и так далее) и 5,8 км тепловых сетей.

Вот только по закону концессионное соглашение должны были утвердить в Заксобрании. А этого сделано не было. И компания формально работала в Гусь-Хрустальном районе на птичьих правах.

- Поэтому мы и обращаемся сейчас в Заксобрание с просьбой утвердить соглашение, - сказала депутатам Елена Семенова, директор департамента ЖКХ.

Данная ситуация удивила депутатов, которые спросили, как вообще такой момент мог возникнуть, а также уточнили, вкладывалось ли предприятие в теплосети. Семенова ответила, что к компании претензий нет.

- Объекты теплоснабжения они постепенно модернизируют, так что здесь скорее надо признать недоработку прежнего руководства областной администрации, - сказала Елена Семенова.

В итоге концессионное соглашение утвердили большинством голосов. Против выступили лишь два депутата от «Справедливой России», по мнению которых концессионные соглашения вообще не должны существовать. Как пояснил Сергей Бирюков, модернизация сетей частными компаниями приводит к роста тарифов. И государство само должно решать задачи по обновлению коммунального хозяйства.

На это в «белом доме» парировали, что «Владеплоресурс» является подотчетной организацией ГУП «ДСУ-3», так что в какой-то мере уже находится под контролем государства.