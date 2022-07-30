Владимирцев приглашают послушать джаз и попробовать индийское бирьяни

Оркестр самба-барабанщиков. Фото Центрального парка.

Сразу два крупных фестиваля пройдут в Суздале и Владимире. Программа мероприятий настолько насыщенная, что домой можно даже не уходить.

И грянет джаз

В Суздале и Владимире на открытых площадках впервые пройдет фестиваль «ДжазМост», приуроченный к празднованию предстоящего 1000-летия Суздаля в формате концертов-марафонов.

30 июля концерт пройдет на Кремлевском лугу в Суздале. С 16 до 22 часов свою команду представит пианист Даниил Крамер. В ее составе квартет Антона Румянцева, квинтет Антона Горбунова, квартет Анны Бутурлиной, ансамбль Романа Мирошниченко и трио Дениса Мажукова. Гости услышат рок-хиты в джазовом русле «Queen in Jazz», авторскую джаз-рок и фьюжн-программу «След». А также композиции выдающихся инструменталистов современности: Чика Кориа, Джона Маклафлина, Банни Брюнеля, Астора Пьяццоллы. А еще прозвучат авторские произведения Романа Мирошниченко, благодаря которым он завоевал признание на мировом уровне. Завершится первый фестивальный день рок-н-роллом - прозвучат знаменитые хиты Элвиса Пресли, Джерри Ли Льюиса, Литл Ричарда, Рэя Чарлза и Чака.

Король рок-н-ролла Денис Мажуков. Фото филармонии.

31 июля в сквере рядом со зданием областной филармонии во Владимире с 16 до 21 часа джазовую программу представит команда Ивана Фармаковского - Камерный струнный оркестр Владимирской филармонии, квартет Амира Ли, ансамбль Юлианы Рогачевой, квартет Дмитрия Мосьпана и ансамбль «Epic Powerband» Ивана Фармаковского. Владимирцам представят джазовые аранжировки на известные советские песни из кинофильмов и мультфильмов, композиции из классики американского джаза, а также авторские сочинения.

Вход для зрителей свободный!

Хлеба и зрелищ

31 июля впервые в Центральном парке пройдет музыкально-гастрономический этнофестиваль «Вокруг света». В этот день у гостей парка появится уникальная возможность прикоснуться к культурному наследию разных народов мира, послушать игру на необычных музыкальных инструментах, выучить новые танцевальные движения, увидеть яркие и красочные костюмы, попробовать самим сделать национальную игрушку, отведать разнообразные блюда, почувствовать нечто новое и необычное.

Армир Ли. Фото филармонии.

С 12 до 17 часов все желающие смогут посетить ремесленный арт-маркет, который развернется на «Вишневой аллее». У гостей парка появится возможность поучаствовать в тематических мастер-классах, приобрести оригинальный сувенир ручной работы, полюбоваться выставкой творческих работ мастеров художественно-прикладного искусства из Нижнего Новгорода, Иваново, Владимирской и Московской областей. Особый колорит празднику придаст передвижная выставка национальных костюмов народов России, которую предоставит команда автономной некоммерческой организации «Народный стиль». Эта выставка - настоящая «этническая энциклопедия» от Дальнего Востока, Сибири, Поволжья - до Кавказа. Уникальность выставки в том, что здесь каждый костюм сшит в той республике, которую он представляет.

С 12 до 15 часов на главной сцене состоится праздничный концерт с участием владимирских и московских творческих коллективов. Откроет программу ансамбль русской и народной песни «Раздолье», а представители военно-патриотического союза казаков Владимирской области продемонстрируют великолепное мастерство в рубке шашкой и фланкировке. Следом за ними выступит фолк-группа «Лапти Бенд». На смену русскому фольклору придут жаркие ритмы самбы от школы африканских барабанов «Afrodrum» (Москва) и сборного оркестра самба-барабанщиков из городов Владимира и Москвы «SambaUnion».

Помимо музыкальной составляющей, гостей праздника ждет вкусная еда. С 12 часов начнут свою работу гастрономические площадки, где профессиональные повара приготовят на глазах у посетителей национальные блюда по рецептам кухонь мира: русские блины, бухарский плов, индийское бирьяни, экзотическое тайское мороженое и много других угощений.

Юлиана Рогачева. Фото филармонии.

В завершении фестиваля, с 15 до 17 часов, все желающие смогут стать непосредственными участниками шоу - программы «Краски лета» и под зажигательный ди-джей сет разукрасить центральную площадь яркими цветами красок!

«Нескучайка» в Липках

30 и 31 июля с 10 до 18 часов в сквере Липки пройдут мастер-классы для детей, ярмарка игрушек и полезных вещей ручной работы для дома и семьи. Мастерская крафтового мыла проведет пенный мастер-класс. Гости будут учиться делать твердую пену для купания из трех ингредиентов. Да ещё к тому же с натуральным составом. Вместе с мастером Натальей Югановой ребята научатся лепить и раскрашивать фигурки из гипса. В сквере будет работать детская площадка, прокат машинок и гироскутеров, можно покататься на пони.