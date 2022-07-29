Владимирскому застройщику Игорю Другову предъявили ультиматум

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27 июля врио заместителя губернатора Владимирской области Герман Елянюшкин встретился с очередными обманутыми дольщиками. На этот раз он общался с участниками долевого строительства ООО «СитиСтрой», вложившимися в строительство многоквартирного дома на улице Никитской во Владимире. Общение состоялось прямо на месте стройки. Кроме вице-губернатора и дольщиков во встрече приняли участие чиновники владимирской мэрии и сам руководитель ООО «СитиСтрой» Игорь Другов.

Первоначально этот дом планировался к сдаче в третьем квартале 2020 года. Несколько раз сроки пересматривались и сейчас перенесены на декабрь 2022 года.

- В администрации Владимирской области с октября 2021 года проводятся совещания по вопросу завершения строительства этого объекта с участием представителей прокуратуры области, застройщика и инициативных групп долевого строительства. Однако при оценке фактически выполняемых работ имеются все признаки и риск неисполнения обязательств по вводу в эксплуатацию объекта на Никитской и в декабре 2022 года, заявляют в «белом доме».

На сегодняшний день проводятся только отделочные работы на фасаде здания. Согласно графику «дорожной карты» в 2022 году на объекте должны были проводиться следующие работы: кровельные работы, монтаж оконных и дверных проемов, отделочные работы, работы по проведению коммуникаций и сетей внутри дома, а также по строительству подземного паркинга. Вот только ничего из этого сейчас не делается.

Задержку со сдачей объекта застройщик объясняет «недостаточным инвестированием». Проще говоря, денег не хватает. Решить вопрос могут механизмы федеральной публично-правовой компании «Фонд развития территорий». Для запуска любого из них: будь то финансирование завершения строительства или выплата компенсаций дольщикам – необходимо признание застройщика банкротом.

- Администрацией Владимирской области уже направлено соответствующее ходатайство в ППК «Фонд развития территорий». До октября, пока действует мораторий на признание юридических лиц банкротами, у застройщика есть время активно продолжить строительство, но для этого необходимо приложить серьёзные усилия, нужны люди и средства, - заявили в «белом доме».

На встрече с дольщиками было принято решение, что застройщик 1 августа должен представить в департамент архитектуры и строительства «дорожную карту» достройки объекта на улице Никитской. В обсуждении и согласовании документа примут участие представители инициативной группы дольщиков.

Напомним, что дело о признании банкротом ООО «ИнтерСтройВладимир» – ещё одной компании застройщика Игоря Другова – в связи с ситуацией с жилым комплексом «Дуброва Парк-2» находится на рассмотрении в Арбитражном суде.