Во Владимире открыли храм, построенный на месте «Блинчиков»

Храм строили в течение шести лет Фото: Виктория СУХОВА

В День Крещения Руси в областном центре, наконец, открылся Храм равноапостольного великого князя Владимира, великого князя Александра Невского и всех князей Владимирских.

Вокруг храма собралось немало прихожан и просто прохожих. Все с любопытством останавливались, чтобы послушать колокольный звон. Первую литургию провел митрополит Суздальский и Владимирский Тихон. Из випов был замечен лишь мэр города Андрей Шохин и врио заместителя губернатора Дмитрий Лызлов.

В числе випов - мэр города Андрей Шохин и врио заместитедя губернатора Дмитрий Лызлов Фото: Виктория СУХОВА

До начала 60-х годов XX века на этом месте была Пятницкая церковь, поэтому храм полностью повторяет ее контуры.

- Когда проводились археологические раскопки, был вскрыт фундамент. Этот фундамент был законсервирован монолитной плитой толщиной метр, по этому контору был построен этот храм, - рассказал меценат Алексей Андреев.

На открытие храма пришло немало прихожан Фото: Виктория СУХОВА

С момента закладки первого камня до открытия храма прошло восемь лет, хотя непосредственно строительство началось в 2016 году после сноса кафе «Блинчики» и археологических раскопок. По словам Андреева, все упиралось в деньги. Как только они появлялись, работы продолжались. Кроме того, строительство сильно затормозила пандемия.

Храм небольшой — рассчитан всего на 150 человек. Есть небольшой придел Параскевы Пятницы, под которым находятся старинные могилы, которые не стали трогать. Пока в храме нет росписи. По словам строителей, храм обычно расписывают спустя три года, и этим займется епархия, конечно, не без помощи благотворителей.

Митрополит Тихон провел малое освящение и литургию Фото: Виктория СУХОВА

Кроме того, необходимо благоустройство. В планах мэрии, обновить просевшую плитку, высадить газоны, разбить цветники, а также сделать смотровую площадку за храмом.

- Если помните, у меня были идеи и мостик перебросить к смотровой площадке у «Старой аптеки», но это все есть в планах, но реализация идет не так быстро. Это историческая часть города, должно быть согласование на любое действие,− подчеркнул глава города Андрей Шохин.

Двери храмы будут открыты для прихожан каждый день — с утра до позднего вечера. Службы будут проходить по выходным и в праздники.

Церковная лавка находится внутри храма Фото: Виктория СУХОВА

Напомним, камень в основание храма заложили в 2014 году в присутствии Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла и экс-губернатора Светланы Орловой. А инициатором строительства была почетный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Алиса Аксенова.