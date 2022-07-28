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Общество27 июля 2022 22:00

Владимиру выделили деньги на создание «умной» площадки и благоустройство улицы Белоконской

Изменения в бюджет депутаты внесли на заседании горсовета
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
Пример умной площадки, установленной в Смоленской области. Фото главного управления спорта Смоленской области.

Пример умной площадки, установленной в Смоленской области. Фото главного управления спорта Смоленской области.

Очередная сессия народных избранников, состоявшаяся 27 июля, не обошлась без бюджетных вопросов. Из областной казны были выделены средства на реализацию сразу двух проектов.

Первый — создание «умной» площадки, которая представляет собой открытый стадион для игр с мячом, беговыми дорожками, воркаутом, силовыми тренажерами и трибунами. Площадка оснащена «виртуальным тренером», который подскажет индивидуальную программу и будет следить за ее выполнением. Она появится на пустыре за школой №42 в микрорайоне Юрьевец. Из областного бюджета на ее создание было выделено 42 миллиона 205 тысяч рублей.

- 12 миллионов пойдет на закупку основания для размещения площадки, а 29 миллионов 545 тысяч рублей — на приобретение и монтаж оборудования, - отметил первый заместитель главы администрации Владимир Гарев.

Второй проект касается благоустройства общественной территории в районе домов №16, 18 по улице Белоконской. По задумке чиновников, на площади 0,23 гектара появится футбольное поле с ограждением и резиновым покрытием, детская площадка с малыми архитектурными формами, а также спортивная площадка с тренажерами. Кроме того, должны проложить велодорожки не только вдоль улицы Белоконской, но и закольцевать их внутри квартала с доступом к школе и детским садам.

Площадка на улице Белоконской. Фото администрации города Владимира.

Площадка на улице Белоконской. Фото администрации города Владимира.

- Из областного бюджета была выделена субсидия в размере 9 миллионов 943 тысячи рублей, софинансирование из местного бюджета составит 5 миллионов рублей, - сообщил заместитель главы администрации Олег Круглов.

К слову, на портале госзакупок уже размещен контракт на выполнение работ. Его цена — 14 миллионов 943 тысяч рублей. На эти средства должны выполнить «работы по строительству объектов для отдыха, таких как площадок для игры в гольф, пляжных сооружений, горных убежищ, парковых территорий и парковых сооружений для отдыха». От подрядчиков ждут заявки до 4 августа, итоги будут подведены 8 августа.

Напомним, что до конца лета должны быть завершены работы и по проекту реконструкции хоккейного корта «Харламовец» в районе дома №10-а по улице Белоконской. Сама реконструкция начнется только в следующем году. На площади в 3,5 тысячи квадратных метров предусматривается строительство хоккейного корта под навесом с искусственным льдом, освещением, скамейками. Плюс благоустройство территории. А через дорогу от хоккейного корта планируют построить ФОК. Это уже перспектива 2025 года.

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