ДК в Липне, где подрядчик смылся вместе с забором, обещают достроить до 15 декабря

ДК в Липне. Фото администрации Петушинского района.

В этом году во Владимирской области сразу в 22 учреждениях культуры идет капитальный ремонт: меняют кровлю, фасад, закупают современное оборудование, костюмы.

- Кроме того в этом году должно завершиться строительство сразу трех домов культуры — в деревне Липна Петушинского района, в деревне Уляхино Гусь-Хрустального района и в поселке Новый Ковровского района, - сообщила и.о. директора департамента культуры Ольга Демина.

С первым учреждением культуры возникли сложности. Стройка должна была закончиться еще в прошлом году, однако цены на строительные материалы поднялись, и подрядчик ушел с объекта, унеся с собой даже забор. Строительные работы были выполнены меньше чем на 12 процентов. Контракт с новым подрядчиком заключили только в июне, работы должны быть выполнены до 15 декабря. ДК рассчитан на 130 мест с подвальным этажом и предполагает библиотеку, трансформируемый зрительный зал, музейно-выставочное пространство, кафе, досуговые зоны.

Идет полным ходом строительство дома культуры в Уляхино. За всю историю деревни своего очага культуры здесь никогда не было, приходилось ютиться по комнаткам. Из областного бюджета на стройку было выделено больше 64 миллионов рублей. Уже к новому году жители деревни должны справить там новоселье.

В поселке Новый появится многофунциональный досуговый центр площадью почти 400 квадратных метров, на строительство которого выделено 43,6 миллиона рублей. В новом ДК будут зрительный зал-трансформер почти на 100 мест, молодежная зона «Антикафе», библиотека, детская игровая зона, комната для занятия спортом и ремесленные мастерские. Проект предусматривает благоустройство и озеленение прилегающей территории, гостевую парковку на 19 машин.

- Также в этом году в регионе появится еще четыре модельные библиотеки. Владимирская область — лидер по их созданию. Это очень востребованное направление. Современная библиотека — это не только выдача книг, она служит и клубом, и антикафе, где каждый найдет себе занятие по душе. В основном модельные библиотеки мы делали на селе, на этот раз две из них появятся в крупных городах — Владимире и Коврове, - отметила Ольга Демина.

Модельная библиотека будет расположена на проспекте Ленина, на ее создание было выделено 5 миллионов рублей.