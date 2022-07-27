Владимирская область находится в числе отстающих регионов по поддержке бизнеса

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Пандемия и геополитическая ситуация «топят» бизнес. Власти делают все возможное, чтобы помочь предпринимателям держаться на плаву, но зачастую мер поддержки не хватает.

- С одной стороны, мы работаем неплохо, наш совместный пакет с Корпорацией составляет 545 миллионов рублей. Однако мы сильно отстаем от других регионов, у которых этот пакет в 2-3 раза больше. Например, в Ивановской, Ярославской, Липецкой областях цифры достигают 1,5-2 миллиарда рублей. Перед нами стоит серьезная задача — нарастить объемы гарантийного фонда, предоставить возможность кредитования под низкий процент, возможность использования лизинговых программ. Это существенно повлияет на развитие малого и среднего бизнеса в области, - отметил врио губернатора Александр Авдеев.

Для расширения мер поддержки было подписано соглашение с Корпорацией МСП. За помощью туда смогут обратиться как средние компании, которым нужен кредит до 50 миллионов так и крупные, которым на дальнейшее развитие понадобится до миллиарда рублей.

- Например, у нас есть небольшое предприятие в Муроме, которое занимается производством напитков. Там больших средств не требуется. А есть заявки от крупных предприятий по переработке молока и выращиванию технической конопли. Вот там цифры измеряются миллиардами, поскольку нужно дорогостоящее оборудование, - рассказал Авдеев.

Гендиректор Корпорации Александр Исаевич сообщил, что около 150 предприятий региона уже получили гарантийную поддержку или лизинг. Но есть и те предприятия, которые просят помочь с банками для получения льготного финансирования.

- У нас есть разные продукты. Основное наше направление - не потеряв объем, увеличить количество компаний, которые получили поддержку. В 2020 году к нам обратились 3 тысячи предпринимателей, в 2021 году — 8 тысяч, а на сегодняшний день уже 15 тысяч, - отметил Александр Исаевич. - Для высокотехнологичных компаний у нас есть продукты под 3 процента, есть льготный лизинг под 6 процентов, также формируем продукты для промышленных компаний, для предприятий - новичков.

К слову, Владимирская область сотрудничает с Корпорацией МСП с 2016 года. В частности, регион реализует проект «Фермерский островок», благодаря которому наши фермеры могут размещать свою продукцию на прилавках торговых сетей. Это особенно востребованный у них способ сбыта.

КОНКРЕТНО

Предприниматели могут получить поддержку Корпорации МСП через офис «Мой бизнес» (находится в здании администрации Владимирской области, вход со стороны фонтана) или через департамент экономического развития (находится там же).