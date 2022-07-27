Сети теплоснабжения во Владимирской области подготовили к зиме на 44 процента

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В администрации Владимирской области прошло совещание по подготовке к отопительному периоду 2022-2023 годов с участием врио губернатора Александра Авдеева. Там обсудили, как в регионе готовят сети теплоснабжения к зиме, сколько уже сделано, и что еще предстоит.

В среднем по региону уровень подготовки к зиме на 20 июля составляет 44 процента (показатели немного выше показателей аналогичного периода прошлого года). Наилучшие показатели на момент проведения совещания были у города Коврова (49%) и ЗАТО город Радужный (64%), а также в Судогодском районе (69%).

Отдельно на совещании поговорили о необходимости постоянных проверок хода работ. Связано это с тем, что не все районы Владимирской области в прошлом году получили паспорт готовности к зиме вовремя. Некоторые и вовсе не получили его.

Вообще проверка готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к предстоящему отопительному периоду, а также проверка муниципальных образований проводится ежегодно в срок до 15 ноября. Однако, как отметила руководитель Центрального управления Ростехнадзора во Владимирской и Ивановской областях Татьяна Солина, в этом году проверки с участием сотрудников ее ведомства будут проводиться только в тех муниципалитетах, которые в прошлом году или не получили паспорт готовности совсем, или получили акт готовности уже после 15 ноября. В частности, в отопительном периоде 2021-2022 года паспорта готовности не были выданы Владимиру, Коврову, Мурому, Александровскому, Вязниковскому, Киржачскому, Кольчугинскому, Меленковскому и Собинскому районам.

- Особое внимание при подготовке к зиме и очередному отопительному сезону – к состоянию теплохозяйства. Настоятельно рекомендовал главам районов взять на контроль те объекты, которые в прошлом году не получили паспорта готовности или к которым были серьёзные претензии со стороны Ростехнадзора. Подчеркиваю, во время работ на теплотрассах важно не забывать и о чистоте. Поврежденные тротуары, газоны, асфальт нужно привести в порядок, чтобы жители не испытывали неудобства во время ходьбы, езды по улицам города. Пока мы готовы к предстоящей зиме всего на 44%. Это больше, чем в прошлом году в тот же период, но явно недостаточно. Темпы нужно наращивать, - заявил Александр Авдеев.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев сообщил в телеграм-канале, что в регионе активно расчищают просеки вдоль ЛЭП, чтобы избежать ситуации случившейся последней зимой, когда в регионе постоянно отключалось электричество в сельской местности. За зиму зафиксировали более 1,5 тысяч отключений.

«Всю весну и лето энергетики расчищают просеки. До осени будет:

- освобождено более тысячи гектаров;

- расширено 450 гектаров трасс;

- опилено около 7 тысяч деревьев;

- смонтировано 438 километров новых проводов», написал глава региона.