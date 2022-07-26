Рекультивация свалки в Покрове может начаться в 2023 году

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Вопрос с рекультивацией Покровской свалки, наконец, сдвинулся с мертвой точки. Сейчас власти ждут необходимых документов от лесного фонда, после чего смогут приступить к проекту и вхождению в федеральную программу.

- Дело в том, что свалка была незаконно расширена, и часть территории попала на земли лесного фонда. Мы сейчас принимаем права на этот участок, после чего объединяем его с другим и включаем в проектирование цельный земельный участок. Сейчас процесс находится в завершающей стадии оформления документов. У нас уже подготовлено техническое задание, есть субсидирование из областного бюджета, заложена наша доля софинансирования. И как только мы получим документы от лесников, сможем начать проектирование. Это произойдет уже в следующем месяце, - сообщил в эфире ЦУРа глава администрации Петушинского района Александр Курбатов.

Как только будет готов проект, можно будет попасть в федеральную программу «Чистая страна» и получить деньги на рекультивацию. Заявку планируют подать уже в следующем году. Не исключено, что сама рекультивация может начаться в конце 2023 года.

Уже после рекультивации свалки власти подумают, что можно будет разместить на холме. Пока этот вопрос не стоит на повестке дня, куда важнее для начала избавиться от мусора, который доставляет дискомфорт не только запахом. В жаркую погоду свалка может начать тлеть или загореться.

- Мы держим руку на пульсе, мониторим ситуацию. Как только какое-то тление появляется, мы привозим грунт и ликвидируем его. За последнее время больших возгораний не происходило, - подчеркнул Александр Курбатов.

Напомним, Покровская свалка несколько лет назад наделала много шума. По решению суда она была закрыта в 2016 году, однако мусор туда завозился, причем из Москвы и Московской области. Свалка постоянно горела. Местные жители круглосуточно дежурили на единственной дороге, ведущей на закрытую свалку, выступая «живым щитом».

На место тогда выезжали представители «Народного фронта», которые обратились за помощью в прокуратуру. Надзорное ведомство обязало владельца свалки запретить ввоз мусора на ее территорию, а также возбудила против него несколько административных дел.