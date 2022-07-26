Реставраторы восстановили две старинные вазы из усадьбы в Муромцево

Фото предоставлено ВСМЗ

Во Владимиро-Суздальский музей-заповедник после реставрации вернулись две декоративные вазы, некогда украшавшие интерьеры усадьбы Храповицкого в Муромцево. Хозяин усадьбы – крупный лесопромышленник, последний предводитель дворянства Владимирской губернии, любил украшать дом изысканными и дорогими вещами. Это были картины, гравюры, мебель, оружие, предметы декоративно-прикладного искусства. Часть этой коллекции хранится в фондах музея-заповедника.

Вазы поступили в музей в 1920 году в крайне плачевном состоянии – в виде отдельных фрагментов и осколков. И только через 100 лет появилась возможность вернуть уникальным ценностям первоначальный вид. Сотрудники реставрационного центра имени Грабаря трудились над этим более полугода. Фотодокументы демонстрируют все этапы сложнейшего процесса реставрации.

Фото предоставлено ВСМЗ

- Декоративные вазы были изготовлены на знаменитой Севрской фарфоровой мануфактуре в XIX веке. Произведения этой фабрики украшали дома королей и неслучайно попали в дом ценителя прекрасного Владимира Храповицкого, - рассказывают в музее-заповеднике.

Росписи выполнены по мотивам двух живописных произведений французского художника Жана-Оноре Фрагонара – «Проповедь о любви» и «Источник любви». Особенно интересен сюжет «Источник любви» – очень популярный в галантные времена: амур предлагает юноше и девушке, вышедшим из чащи, воду из волшебного источника. В него бог окунает свои стрелы, чтобы поразить любовным зельем сердца людей. Напомним, что различные варианты темы истории «Сада Любви» достаточно часто использовались в западноевропейском искусстве, но наибольшую популярность получили в эпоху рококо XVIII века.

Фото предоставлено ВСМЗ

С 26 июля до 28 августа восстановленные вазы можно будет увидеть на выставке в музейном центре «Палаты».