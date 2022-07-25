Почти две трети владимирцев хотят платить за отопление по факту

. Фото: Александр ГЛУЗ

Департамент государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области провел опрос среди населения 33 региона. Спрашивали, какой способ оплаты услуги по отоплению, по мнению владимирцев, можно считать наиболее приемлемым.

И согласно опросу 63 процента жителей Владимирской области проголосовали за то, чтобы платить за отопление по факту, только в отопительный период. Лишь 18 процентов готовы платить по системе 1/12 (то есть равными долями в течение года). Еще 9 процентов опрошенных сказали, что тут важно решение большинства жителей дома. А один процент респондентов заявил, что затрудняется ответить на этот вопрос. Кстати, 9 процентов сказали, что в их доме нет общедомового прибора учета, что означает, что платить по факту они не могут.

Во владимирском филиале «ЭнергосбыТ Плюс» рассказали, что с начала года свыше двух тысяч их клиентов выбрали оплату тепловой энергии по схеме 1/7. Это в 2,5 раза больше чем за прошедший год.

- На сегодняшний день более 65,5 тысяч собственников жилых помещений многоквартирных домов областного центра оплачивает отопление по факту, еще 47 тысяч абонентов, проживающих в домах, оборудованных приборами учета, остаются на системе оплаты 1/12 (равными долями в течение года), - рассказали в компании.

Рост желающих сменить форму оплаты не удивителен. При системе 1/12 ежегодно по окончании отопительного сезона для жителей региона происходит перерасчет, более известный как «тринадцатая квитанция». Ее присылает, как «ЭнергосбыТ Плюс», так и «ВладимирТеплогаз». И связана корректировка, что усредненные счета за оплату чаще всего не совпадают с реальными цифрами потребления. Пока несколько лет были достаточно теплые зимы, люди не замечали корректировки. Но в этом году перерасчет вышел не в пользу жильцов. Людям присылали дополнительные платежки с суммой порой более 10 тысяч рублей. Тут-то многие и поняли, что платить по факту выгодней.

- Система «оплата по факту» исключает платежи за услугу отопление в летний период и дает возможность уйти от корректировки платы по итогам года. Кроме того, жители могут ежемесячно видеть объем фактического потребления тепла, контролировать свое потребление и своевременно принимать решение о внедрении энергосберегающих мероприятий в МКД. Это должно привести к экономии ресурса, и, как следствие - снижению платежа, - отметил директор Владимирского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Валерий Маковский.

Для перехода на 1/7 жителям многоквартирных домов, где установлены общедомовые приборы учета, достаточно выбрать данный порядок на общем собрании жильцов и сообщить о своем решении в «ЭнергосбыТ Плюс». Так что в ближайшие годы во Владимирской области число платящих по данной системе должно стать больше.