Гусь-Хрустальный район и Владимир стали лидерами по отравлению алкоголем

. Фото: Алексей ФОКИН

За первое полугодие 2022 года во Владимирской области снизился уровень отравления спиртным. С 1 января по 30 июня зафиксировано 129 случаев отравления, и это на 22,3 процента ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Снизилось и количество летальных случаев — со 115 в прошлом году до 86 в этом году.

Как сообщает областное управление Роспотребнадзора, в 5,5 раз чаще алкоголем травятся мужчины. В 89 случаях причиной острого отравления стал этиловый спирт. Кроме того, в 32 случаях выпили суррогат, в трех случаях — метанол, в двух случаях – 2-пропанол и в трех случаях жидкость неизвестного происхождения.

Лидерами по отравлению алкоголем стали Гусь-Хрустальный район, где зафиксировано 44 случая (11 из которых со смертельным исходом), и Владимир. В областном центре алкоголем и его суррогатами отравились 31 раз, причем 21 человек умер.

- Основной причиной отравлений является употребление как пищевой, так и не предназначенной для употребления в пищу этанолсодержащей продукции. Отравления происходят из-за чрезмерного потребления алкоголя, несоблюдения возрастных ограничений, употребление суррогата, а также использование алкоголя, изготовленного в домашних условиях, или купленного в местах, не имеющих лицензии на продажу, - отмечают в ведомстве.

КСТАТИ

По словам медиков, средний возраст зависимых 30-40 лет. Это либо неофициально работающие, либо безработные. Признаки пагубной алкогольной зависимости могут проявляться уже в 13-14 лет. Если молодые люди не избавляются от пагубной привычки, то к 18-19 годам они уже страдают от алкоголизма I-II стадии.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В 2016 году алкоголь спровоцировал смерть 1004 владимирцев

В 2017 году – 1001

В 2018 году — 822

В 2019 году - 669

КОНКРЕТНО

Необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

- не приобретать алкогольные напитки в местах несанкционированной торговли, по низкой цене, без фирменной заводской упаковки и маркировки специальными акцизными марками, в торговых объектах, не имеющих специальных лицензий, с рук, а также дистанционным способом продажи через интернет;

- исключить избыточный и длительный приём алкоголя, употребление его суррогатов;

- не применять спиртосодержащую непищевую продукции не по ее прямому назначению.