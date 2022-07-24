Власти региона хотят закончить Рпенский проезд до сентября 2023 года

. Фото: Алексей СУХОВ

Изначально проблемная стройка – Рпенский проезд – постепенно перестает быть таковым. Однако до идеала еще далеко. И врио губернатора Александр Авдеев 22 июля совершил еще одну поездку на объект, чтобы проверить, как идут дела, что еще нужно и в какие сроки необходимо перевести дополнительные деньги, понадобившиеся подрядчику после роста цен на стройматериалы.

Стоимость выросла на полмиллиарда

Встречали Авдеева все, кто так или причастен к стройке – глава администрации города Владимира Андрей Шохин, гендиректор ГУП «ДСУ-3» Алексей Немков, руководство субподрядных организаций и так далее.

Вначале Алексей Немков попытался рассказать о том, как идут дела. Но Александр Авдеев решил сразу показать, что он и так в курсе хода строительства, и спросил по поводу финансирования.

. Фото: Алексей СУХОВ

- На данный момент у нас достаточно финансирования, - ответил Немков. – Но до конца года нам надо еще около 300 миллионов рублей для того, чтобы без проблем войти в 2023 год. Ну, и в следующем году приблизительно такая же сумма нам также будет нужна.

Тема денег возникла не случайно. Вообще изначально Рпенский проезд оценивался в сумму чуть более двух миллионов рублей. Однако в конце зимы-начале весны произошел резкий скачок цен на стройматериалы. И общая сумма строительства на текущий момент выросла где-то на 20-25 процентов. Сейчас, чтобы завершить объект, дорожникам нужно 2,5 миллиарда рублей.

Из-за этого у ДСУ-3 и их субподрядчиков возникли сложности с реализацией намеченного плана. В какой-то момент отставание от графика составило более месяца. Пришлось срочно изменять сумму финансирования. Это позволило нагнать график, и сейчас, по словам руководства «ДСУ-3», они даже идут с легким опережением.

Споры из-за сроков

Александр Авдеев деньги пообещал, но взамен попросил подрядчика ускориться. Дело в том, что в изначальном проекте закончить строительство планировалось в апреле 2023 года. Однако сейчас работы сместились на конец года. Врио губернатора считает, что вполне реально закончить все работы раньше.

. Фото: Алексей СУХОВ

- Что вам остается на 2023 год? – спросил он у Алексея Немкова.

- В общем-то, как с мостом (через Рпень – Авт.) закончим, а планируем это мы сделать в ноябре этого года, дальше у нас нет серьезных проблем, - ответил тот. – 80 процентов коммунальных сетей уже переложено. Оставшиеся сети находятся под теми двумя жилыми домами, которые пока не удалось расселить.

- Там уже один дом остался. И судебное решение по их расселению уже готовится, - пояснил тут же глава администрации города Владимира Андрей Шохин.

- Пускай один, но под ними находятся сети, которые пока мы не можем перенести, - сказал Немков. – После этого останется только положить асфальт.

- Слушайте, асфальт укладывать месяц! Давайте мы закончим в сентябре!

Тут Алексей Немков заявил, что им раньше октября никак не успеть, так как даже карьеры столько материала не смогут предоставить за столь короткий срок, намекнув, что строительство М-12 отбирает часть стройматериалов у Рпенского проезда.

. Фото: Алексей СУХОВ

Александр Авдеев на это парировал тем, что в этом году М-12 во Владимирской области уже достроят. И карьеры освободятся от этого объекта. А значит навезти песку, щебня и прочих материалов вполне реально за зиму. После этого Алексей Немков сказал, что они постараются, но уточнил, что лично «ДСУ-3» выгодней завершить объект в октябре, чтобы была возможность перенести благоустройство на 2024 год, так как никто не будет сажать травку и деревья в зиму.

В любом случае, очевидно, что, если не произойдет нового форс-мажора, Рпенский проезд должны ввести в эксплуатацию в третьем квартале 2023 года.

КОНКРЕТНО

Длина Рпенского проезда составит 2,1 километра. Это будет двухполосная дорога, по краям которой сделают тротуары и велодорожки. Также в рамках проекта указано наличие двух остановок, десяти съездов, двух пересечений и одного железнодорожного переезда.