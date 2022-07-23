Рыцарский турнир, мастер-классы, татарские угощения — чем порадуют владимирцев выходные

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Погода пошла на лад, а значит усидеть дома не получится. Самое время погулять на свежем воздухе и принять участие в праздниках и фестивалях, которые пройдут в регионе.

Фестиваль байкеров

23 и 24 июля в Гусь-Хрустальном (улица Охотничья, 1) состоится фестиваль Wolves Biker Fest. Гостей ждут хорошая музыка, веселые конкурсы, а также рыцарские бои, фаер-шоу, конкурсы. Вход — 1000 рублей, девушки на мотоциклах бесплатно.

Мастер-классы на Пушкинском бульваре

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

23 и 24 июля в парке Пушкина пройдут мастер-классы по созданию пенных бомбочек для ванны, росписи шопперов и значков, можно будет самостоятельно создать украшение из бисера и вкуснейшую шоколадную конфету. Ярмарка мастеров порадует медными кулонами, украшениями из бисера и кожи, интерьерными куклами и вязаными игрушками, множеством полезных и практичных вещей для дома. Кроме того, девушки смогут украсить себя изящными рисунками мехенди (тату хной).

«День доброты» и «Сабантуй» в Загородном

23 июля парк «Загородный» приглашает всех провести «День доброты» в творческой и уютной мастерской. В субботу гостей ожидает творческий мастер-класс «Игрушка с хвостиком», увлекательная раскраска «КотоПес», беспроигрышная благотворительная акция в помощь бездомным животным.

Фото администрации города Владимира.

24 июля на территории деревни «Дуралеевка» в полдень состоится ежегодный татарский народный праздник «Сабантуй». Он призван познакомить жителей и гостей города с традициями и обрядами татарского народа. Организаторы подготовили интересную и разнообразную программу, в которой любой желающий сможет проявить себя в старинных татарских играх и забавах. Самых смелых ждет главное состязание по борьбе на поясах «Куреш», покорение 15-метрового столба, состязание в поднимании гири. Кроме того, пройдут мастер-классы, а лучшие повара приготовят для гостей свои кулинарные шедевры. Подробную программу можно почитать здесь.

Праздник гармони в парке «Дружба»

24 июля в парке состоится фольклорный праздник «Звучи, гармонь народная!». На сценической площадке в 12 часов начнется большая праздничная программа. Откроет праздник ансамбль фольклорной песни «Радуница», продолжат концерт постоянные гости праздника - чета Водяновых из села Ославское, хореографический ансамбль «Звоны», Заслуженная артистка РФ Елена Молодцова, лауреат международных конкурсов гармонистов Екатерина Миронова и народный ансамбль «Рябинушка» Судогодского района.

. Фото: Евгения ГУСЕВА

Особыми гостями праздника станут гармонисты-любители области, которые покажут истинное народное мастерство. Песни, частушки, припевки и, конечно, виртуозная игра на любимом русском инструменте поднимет настроение всем без исключения! Для детворы будет организована игровая программа. На творческих мастер-классах по росписи пряников и изготовлению народной куклы можно будет научиться заново этому почти забытому искусству. Ярмарка мастеров будет наполнена необычными вещами ручной работы, их смогут приобрести все гости праздника. А на площадке фотозоны можно будет сделать оригинальные фотоснимки.