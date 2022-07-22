Прокурор Владислав Малкин «поставил двойку» за борьбу с коррупцией

Владислав Малкин. Фото из телеграм-канала Владимира Киселева.

В прокуратуре Владимирской области подвели итоги работы за первое полугодие. В надзорное ведомство поступило больше 21 тысячи обращений от жителей региона. Каждое шестое обращение было обоснованным.

Потратили на лекарства больше 9 миллионов

Прокурор Владислав Малкин в своем выступлении дал понять, что у него много претензий к работе чиновников, полицейских и судей. И он намерен навести порядок в регионе.

По-настоящему больная тема — обеспечение лекарствами. Владимирцы подали больше 300 исков департаменту здравоохранения, что в три раза больше, чем в прошлом году. Иски касаются возмещения затрат на приобретение лекарств. Льготники потратили больше 9 миллионов рублей на препараты, которые должны были получить бесплатно.

- Нам удалось снизить число отсроченных рецептов с 4 тысяч до 57 штук. На особом контроле находится ситуация с обеспечением всем необходимым детей, страдающих сахарным диабетом, - подчеркнул Малкин.

В частности, речь идет о закупке систем непрерывного мониторинга. Департамент здравоохранения обеспечил ими только 10 процентов детей области, а на самом деле в таких устройствах нуждаются около 436 детей. Заявление прокурора сейчас находится в суде.

Живут в халупах

Еще один острый вопрос — выделение жилья. Люди годами живут в аварийных домах, которые таковыми не признаны. Прокуратура проверила две тысячи зданий и 151 дом признала аварийным. Было возбуждено 11 уголовных дел в Гусь-Хрустальном и Владимире. В областном центре управляющая компания похитила полтора миллиона рублей.

- Отдельного внимания требуют жилищные права детей-сирот. Особенно та нерасторопность, которую проявляют муниципалитеты в вопросах приобретения жилья, допуская неэффективное освоение выделенных на эти цели бюджетных средств. В отдельных случаях осуществляется закупка квартир, непригодных для проживания. По инициативе прокуратуры был принят закон о дополнительной мере поддержки детей-сирот, который предусматривает получение жилищного сертификата. Его реализация позволит детям старше 25 лет выбрать жилье самостоятельно, а также приобрести жилое помещение большей площади, - подчеркнул Малкин.

Беспокоит прокурора и проблема обманутых дольщиков. Динамика ввода проблемных домов остается неудовлетворительной. За полгода введено всего 2 объекта из 24. Были возбуждены уголовные дела.

Убивать стали реже

Если говорить о преступности, то она снизилась на 2,6 процента. Реже совершаются убийства, изнасилования и кражи. Возросло число преступлений, связанных с умышленным причинением вреда с применением оружия, стало больше грабежей, разбоев, смертельных ДТП. Раскрываемость преступлений составляет 64,7 процента.

- Каждое шестое преступление — дистанционное, в том числе мошенничества. Их раскрываемость — менее 5 процентов, является одной из самых низких в ЦФО, - подчеркнул прокурор области.

За полгода из незаконного оборота изъяли больше 700 килограммов наркотиков. Усилить работу в этом направлении необходимо в Кольчугинском, Муромском, Собинском, Петушинском, Меленковском, Суздальском районах.

Борьбу с коррупцией провалили

Во Владимирской области прокуратура зафиксировала более 1,7 тысячи нарушений антикоррупционного законодательства. В суды направлено 118 исков на 17 миллионов рублей.

На 29 процентов выросло число коррупционных преступлений, в том числе в два раза увеличилось количество эпизодов с дачей взятки. Причем давать мелких взяток стали меньше, а крупных — больше.

Малкин недоумевает, почему не были заведены уголовные дела на чиновников мэрии Владимира из-за сноса дома-утюга, сейчас эту «оплошность» исправили.

- В ряде районов правоохранительные органы работу по борьбе с коррупцией попросту провалили. Массу претензий вызывает работа органов предварительного расследования, волокита и бездействие последних при одновременном попустительстве надзирающих прокуроров приводит к тому, что уголовные дела коррупционной направленности в ряде случаев расследуются месяцами, а порой — годами, - резюмировал Малкин.