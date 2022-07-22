Во Владимире до конца лета отремонтируют 17 дорог

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Время конкурсов прошло, настало время менять асфальт. Мэрия Владимира сообщила, что в 2022 году во Владимире в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» будет отремонтированы 17 автомобильных дорог. Причем последние из них сделают в августе.

Изначально планировалось капитально отремонтировать 15 автомобильных дорог протяженностью 11,7 км общей площадью 156,5 тысячи квадратных метров. Однако, этот перечень удалось расширить благодаря экономии на торгах. В итоге дополнительно будут отремонтированы еще 2 заметных дорожных объекта — автомобильная дорога в районе улицы Благонравова, 3 и участок автомобильной дороги от федеральной трассы М-7 до дома №8а по улице Толмачевская.

Что касается других адресов, то вот где еще заменят асфальт:

- улица Егорова (от улицы Добросельской до улицы Растопчина);

- улица Погодина (от улицы Добросельской до Красносельского проезда);

- улица Гагарина (от дома №7 по улице Гагарина до Манежного тупика);

- улица Институтский городок (от улицы Славной до дома №3-в по улице Михалькова);

- Ерофеевский спуск (от улицы Подбельского до Лыбедской магистрали);

- улица Большая Нижегородская (от дома № 71-г до дома №77 по улице Большая Нижегородская);

- Московское шоссе (от дома №79-а по проспекту Ленина до улицы Верхняя Дуброва);

- улица Большая Московская (от улицы Осьмова до улицы Златовратского);

- улица Большая Московская (от дома №1 по улице Большая Московская до улицы Музейной);

- улица Добросельская (от Суздальского проспекта до улицы Егорова);

- Рокадная дорога (от дома №41 по улице Полины Осипенко до улицы Усти-на-Лабе);

- улица Тракторная (от улицы Асаткина до улицы Северной);

- улица Казарменная (от улицы МОПРа до Ново-Ямского переулка);

- Юрьев-Польское шоссе (от дома №133 по улице Горького до автодороги «Юрьев- Польское шоссе - Сновицы»);

- участок автодороги Коммунар-Заклязьменский-Уварово-Бухолово.

Тем временем в мэрии заявили, что наряду с масштабным дорожным ремонтом в этом году 12 пешеходных переходов дополнительно оборудуют светодиодным освещением и дублирующими дорожными знаками.

Работы уже производятся или состоятся в ближайшее время по следующим адресам:

- улица Пугачева, 62;

- улица Сперанского, 1;

- улица Луначарского, 35;

- улица Чайковского, 30, 38;

- улица Василисина, 6, 11, 22-б;

- улица Балакирева, 26-а, 35;

- проспект Строителей, 1;

- проспект Ленина, 59.

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

ФКУ «Упрдор Москва – Нижний Новгород» выставил на сайте Госзакупок конкурс на капитальный ремонт подземного перехода в микрорайоне Юрьевец. Работы должны выполнить до декабря 2022 года, а стоимость работ оценивают в 38,4 миллиона рублей. Подрядчик, который выиграет конкурс, должен будет практически полностью заменить нынешний переход. Нынешние конструкции перехода будут демонтированы и заменены, стены облицуют керамогранитом, а пол тоннеля и лестничных маршей – тротуарной плиткой. Кроме того, дорожники обещают как следует поработать над гидроизоляцией перехода, что актуально, так как местные жители постоянно жалуются на его затопление в дождливую погоду. Для этого в частности планируется обустроить водоотводную канаву вдоль дороги с двух сторон, а также сделать внутренние водоотводные колодцы и новую систему водоотвода. Наконец, в пешеходном переходе заменят освещение.