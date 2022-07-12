Во Владимире перекрасили «излишне политический» бордюр

Так бордюр выглядел изначально. Фото из группы "Типичный Владимир" в ВК.

Началось все с того, что в городских пабликах в соцсетях разместили фотографии бюрдюра, обрамляющего дороги возле пятиэтажки №50а по улице Чайковского. Свежевыкрашенный в желто-синие цвета камень вызвал у некоторых горожан политические ассоциации.

Камень без подвоха

По мнению некоторых владимирцев, бюрдюр в таком исполнении стал подозрительно похож на флаг одного оппозиционного государства. Пост об этом выложили 7 июля, а уже на следующие сутки камень из темно-сине-желтого превратился в желто-белый.

Однако далеко не все разделили мнение, что поребрик имеет «слишком политический» оттенок. Например, многие сразу вспомнили раскраску советских милицейских машин или полевые цветы.

- Этот бордюр так покрасили сами жильцы дома еще несколько лет назад. Никогда никаких претензий ни у кого по этому поводу даже в мыслях не было, - рассказывает местная жительница Надежда. - Не думаю, что здесь имелся какой-то политический подвох, ведь обстановка тогда была совершенно другая. К тому же, это лучше, чем просто серый камень.

Вообще сразу видно, что за двором ухаживают — качели, турники и лавочки — все это выглядит чистым и ухоженным. Стараются и жильцы, и их управляющая компания, которая несколько дней назад проводила здесь большие работы по покраске.

Управдом Александра Суходольская вспоминает, как лично красила бордюр возле своего дома пять лет назад.

- И первый цвет был желто-голубым. Я покупала краску на свои деньги, никакой политической подоплеки в этом не было, это было чистое совпадение, - рассказывает Александра. - Я вообще не понимаю — если надену желтые или голубые шорты, то что — это будет флаг Украины?

В течение пяти лет никто и внимания не обращал на бордюры, но несколько дней назад управляющая компания решила их обновить, и выкрасить в те же самые цвета. Правда, вместо голубого взяла темно-синий — никто из жителей претензий по этому поводу не имел. А уже на следующий день жильцы узнали, что благодаря соцсетям «прославились» на весь Владимир.

А так он выглядит сейчас, после перекраски. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Пришли из управляющей компании и перекрасили в желто-белый цвет, хотя не понимаю, почему нас не спросили. Вообще я просила у них желто-зеленую, обещали сделать, - говорит управдом.

Представления о прекрасном

В управляющей компании «ЖСС», которая ведает домом №50а по улице Чайковского, говорят, что сами были обескуражены и удивлены столь странной реакцией со стороны жителей на безобидный бордюр.

- Сейчас проводятся работы по благоустройству, и по желанию жильцов мы покрасили поребрики в те цвета, в какие они захотели. Фактически, мы просто обновили старые оттенки. Но когда произошел резонанс, нам позвонили из КТОСа и попросили, если есть возможность, перекрасить. Мы посоветовались и решили, что если люди того требуют, будем перекрашивать. Поэтому купили белую краску и на следующий день все переделали, - объяснила представитель управляющей компании Елена Пискарева.

В «управляшке» рассказывают, что никаких намеков и подтекстов при выборе цветов нет и быть не может. Например, жильцы соседнего двора захотели сделать бордюры сини-зелеными, и теперь имеют такие оттенки. А у многих серые бордюры так и остаются серыми, и никто претензий не предъявляет.

В свою очередь, в горадминистрации Владимира добавили, что какой-то унифицированный вид городских поребриков в правилах благоустройства не прописан.

- Таких требований не существует. Понятно, что самый лакончиный цвет бортового камня на фоне серого асфальта — белый. У некоторых председателей ТСЖ и управляющих компаний свои представления о прекрасном. Поэтому выбор цветовых предпочтений — за ними и собственниками, - рассказал официальный представитель горадминистрации Владимира Александр Карпилович.

Впрочем, жильцы дома №50а и на новый цвет поребрика не очень обиделись.

- А что, так даже «свежее» получилось, - заметили жители напоследок. - Лишь бы порядок был.