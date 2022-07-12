Жители Муромского района боятся, что из-за строительства М-12 закроют проезд к ряду деревень

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Наши читатели из Мурома рассказали, что автомобильную дорогу, соединяющую трассу «Владимир-Муром-Арзамас», а также деревни Пестенькино и Михайлово якобы могут закрыть. Сейчас на этом участке активно строят будущий скоростной автобан.

Место встречи с магистралью

По словам муромлян, информацию об этом кто-то из них прочитал в СМИ, после чего она разошлась по округе — якобы важную дорогу заберут под нужды строительной техники.

- Дело в том, что магазин у нас находится только в Пестенькино, как и медицинский пункт. И если дорогу закроют, жители сразу нескольких деревень не смогут туда добраться. Как же нам быть? - спросил житель Муромского района Сергей.

Об ограничении на одном из участков этой поселковой дороги действительно ранее сообщало Управление автомобильными дорогами Владимирской области. В ведомстве отметили, что в связи со строительством скоростной трассы М-12 на участке дороги «Владимир-Муром — Пестенькино-Михайлово» протяженностью в 2 километра изменится схема движения в том месте, где она «встречается» с будущим автобаном.

- Для обеспечения безопасного передвижения транспортных средств на временном объезде установлены дорожные ограждения и соответствующие знаки, информирующие участников дорожного движения об объезде. По перекрытому участку основной автодороги проезд будет разрешен для строительной техники, - уточнили во «Владупрадоре».

Дорожное ведомство региона отметило, что полноценно движение здесь откроется только в 2023 году, после завершения строительства. Очевидно, именно эта новость и смутила селян, особенно пункт о проезде строительной техники.

Дороги останутся

Мы выехали на место и выяснили, что от междугородней трассы Владимир-Муром-Арзамас» до деревни Пестенькино дорожники действительно ведут активные работы. Некогда прямое сельское шоссе, проходящее через поле, основательно разбила строительная техника и самосвалы, но теперь тут появились объездные пути, и водителям приходится лавировать «змейкой», объезжая ряд участков. В сообщении «Владупрадора» говорилось именно о них — тут и вправду колесит только строительная техника. Однако уже ближе к деревне дорога осталась нетронутой, а на всем пути до Михайлово нет ни одного запрещающего проезд знака. Да и местные автомобили спокойно колесят в оба конца, как и техника местных сельхозпредприятий.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

В Госкомпании «Автодор», ведающей строительством автобана, заверили, что перекрывать движение для сельских жителей не планировали.

- Строительные работы всегда проводятся без перекрытия автомобильных дорог местного значения, - сообщила официальный представитель ГК «Автодор» Татьяна Шадрина.

Окончательно успокоили сельских жителей и городских дачников в администрации Муромского района.

- Граждане ошиблись — на дороге «Владимир-Муром-Пестенькино-Михайлово» действительно сделали два подъездных участка, но никто перекрывать шоссе не собирался и не собирается. Ограничивать движение транспорта, по нашей информации, тоже не планировалось, - рассказал глава администрации Муромского района Николай Муравьев.

По словам руководителя, на других участках строительства каким-либо образом запрещать движение на муниципальных шоссе тоже не будут.

- В настоящее время у нас имеется два участка, на которых движение действует по временной схеме — это обозначенная выше трасса на Пестенькино, а также дорога у села Чаадаево. Сейчас планируется временное изменение схемы движения аналогичным образом еще на двух участках, - объяснил Николай Муравьев.

В администрации района заверили — как только строительные работы закончатся, муниципальные дороги станут работать, как и прежде, в том числе шоссе, которое местные жители именуют «поворотом на Пестенькино».